Bývalý hokejový útočník hokejového Vsetína Vojtěch Šilhavý si krátce před zahájením nového ročníku Chance ligy našel nové angažmá. Po konci na Valašsku zůstává ve druhé nejvyšší soutěži, konkrétně bude hájit barvy loňského nováčka ze Šumperku.

Vojtěch Šilhavý (v zeleném dresu). | Foto: František Géla

Šilhavý je odchovancem kladenského hokeje, v sezoně 2013/2014 se z něj dostal do reprezentace do 19 a 20 let. V těchto výběrech si dohromady připsal 6 startů za národní mužstvo.