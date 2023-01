„Trápí nás koncovka, proto jsme chtěli do týmu přivést útočníka. Radka jsme znali i z jeho působení v Přerově. Víme o jeho kvalitách. Dovede být silný na puku, zvýší nám konkurenci v útoku. Je také dobré, že drží hůl napravo, protože praváků je obecně málo. Když se naskytla možnost Radka angažovat, neváhali jsme. Měl velký zájem k nám jít a domluvili jsme se," informoval sportovní manažer Vsetína Radim Tesařík.

„Když šlo o Vsetín, neváhal jsem. Skrze fanoušky, místo samotné nebo historii klubu. Mám ze Vsetína kamaráda a je to jeden z nejlepších lidí, jaké jsem potkal. Několikrát jsem ho zde navštívil, mám představu, jaký Vsetín je a jací zde jsou lidé. V kabině mají všichni kluci kvalitu. Víme, za čím si jdeme, a všichni jsou tak nastavení. Chtěl bych přispět tomu, abychom se dostali, co nejdál to půjde,“ těší se na angažmá na Valašsku 30letý Číp.

Rodák z Havířova má na kontě 33 extraligových startů, ve druhé nejvyšší soutěži posbíral dalších 116 zápasů. Pět sezon nastupoval v mezinárodní EBEL, dnešní ICEHL, a to v barvách Znojma a rakouského Dornbirneru. V Dánsku působil v týmech Odense Bulldogs a Frederikshavn White Hawks.

Číp by mohl nastoupit už ve středečním domácím duelu proti Porubě. Na Lapači se začíná v 17.30 hodin.