V aktuální sezoně to byla již šestá porážka z šesti vzájemných zápasů při velmi nelichotivém skóre 9:26. V součtu i s loňským semifinále play-off Valaši prohráli proti Motoru deset z jedenácti utkání!

Na českobudějovické vedení z 10. minuty zásluhou Přikryla ještě v první třetině odpověděl Procházka. Jenže druhá třetina již patřila Motoru, který góly Christova a Michnáče vedl 3:1, navíc ve třetí části přidal další dvě branky Gilbertem a Raškou.

Přitom i Vsetín měl šance, svého soka opět přestřílel v poměru 36:34, gólman Klouček byl ale výtečný. Vsetín snížil až za stavu 1:5 v 54. minutě brankou Karafiáta. Chvíli poté odmítl drama Volf, který ze samostatného úniku minul. Zbytek utkání si už ve velké pohodě hrající Jihočeši bez potíží pohlídali.

„Měli jsme dobrý vstup do utkání, rozdíl byl v tom, že jsme své šance neproměnili. Měli jsme tam tři čtyři přečíslení, góly jsme z nich nedali a Motor nás dokázal potrestat. Když jsme inkasovali na 1:3, na chvíli nám i vypnula hlava, těžko jsme to kousali po té velmi dobré první třetině. Kabinou se prohnala viróza a na spoustě kluků bylo znát, že i psychikou měli těžké nohy. Kdo sportoval, ví, jaké to je za těchto podmínek hrát. To není výmluva, to je fakt. Chtěl bych poděkovat těm fanouškům, kteří nám fandili a kteří to s námi vydrželi, i když nám nyní nejde karta. My se na play-off připravíme dobře,“ vzkázal trenér Vsetína Luboš Jenáček.

Vsetín sice i po třetí porážce v řadě zůstává v tabulce nadstavbové části třetí, na rozdíl bodu se však dotáhl Chomutov po výhře nad Litoměřicemi. Alespoň třetí „flek“ budou Valaši hájit v generálce na čtvrtfinále play-off v sobotu od 16 hodin v Přerově. (dan)

VHK ROBE VSETÍN – ČESKÉ BUDĚJOVICE 2:5 (1:1, 0:2, 1:2)

Branky a nahrávky: 17. Procházka (Smetana), 54. Karafiát (Jeřábek) – 10. R. Přikryl (Pýcha), 21. Christov, 30. Michnáč (M. Novák, Lytvynov), 47. Gilbert (Lytvynov, Karabáček), 54. Raška I (Suchánek). Rozhodčí: Doležal, Kašík – Měkýš, Kučera. Vyloučení: 4:5. Využití: 0:1. V oslabení: 0:0. Diváci: 2660. Střely na branku: 36:34. Průběh utkání: 0:1, 1:1, 1:5, 2:5.

VHK ROBE Vsetín: Bláha – Slováček, Kudělka, Smetana, Hunkes, Jeřábek, Teper, Holomek– Jonák, R. Vlach, Gorčík – Březina, Pechanec, Vítek – Procházka, Kucharczyk, Karafiát – Hořanský, L. Volf.

ČEZ Motor České Budějovice: Klouček – Plášil, Suchánek, Pýcha, Kachyňa, Lytvynov, Allen – Christov, Venkrbec, Beránek – M. Novák, Gilbert, Karabáček – Babka, Prokeš, Michnáč – Raška I, R. Přikryl, Z. Doležal.

Další výsledky: Poruba – Havířov 3:4, Chomutov – Litoměřice 4:2, Slavia – Přerov 2:4.

1. Č. Budějovice 57 48 1 4 4 261:123 150

2. Přerov 57 29 7 6 15 155:130 107

3. Vsetín 57 27 5 5 20 177:153 96

4. Chomutov 57 29 2 4 22 168:150 95

5. Havířov 57 29 1 2 25 151:150 91

6. Slavia 57 24 6 1 26 167:176 85

7. Litoměřice 57 22 5 6 24 193:187 82

8. Poruba 57 24 3 0 30 170:176 78