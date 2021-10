Přesně před týdnem Valaši dopřáli uvítací ceremoniál a čestné buly bývalému trenérovi mužstva Horstu Valáškovi, který dovedl mužstvo ke dvěma extraligovým titulům. V pátek oslavil 80. narozeniny. „Je správné, když se to takhle oslaví. Osobně jsem to trochu prožíval. Pak už ale nastal zápas a soustředil jsem se pouze na něj. Panu Valáškovi ještě jednou přeji všechno nejlepší, hlavně zdraví,“ uzavírá David Březina.

Vsetín zítra proti Prostějovu odehraje čtvrtý duel v osmi dnech. Březina však v tom větší problém nevidí. „Poznat to pochopitelně už trochu jde. Na druhou stranu to stejně mají i další týmy,“ poukazuje na nabitější program Chance ligy.

Sám přitom jednou trefou výrazně vypomohl k zisku třem bodům – v úvodním dějství zvyšoval na 2:0. „Ve středním pásmu jsme se se štěstím dostali k puku, Adam Zeman mi to pak v útočné třetině pěkně přihrál napravo a já už pouze mířil do branky,“ přiblížil důležitou branku Valachů.

Hokejisté Vsetína západočeské mužstvo nepředčili pouze v brankách, ale rovněž střelách. Nakonec to z pohledu domácího mančaftu bylo 38:23. „Chtěli jsme hrát aktivně. O poměru střel možná napověděla už právě úvodní třetina. Hlavní jsou však góly,“ ví dobře odchovanec pardubického hokeje.

Sílu legendárního Lapače naposledy v pondělí večer poznalo mužstvo Sokolova. Svěřenci Romana Stantiena ho přehráli 3:1. Ke třem bodům nakročili v úvodní třetině, kterou vyhráli 2:0. „Byli jsme v ní o něco lepší než soupeř. Sokolov se ve druhé části zápasu zlepšil, byl to poté vyrovnaný duel. Jsme rádi, že jsme ho zvládli a získali tři body,“ pochvaloval si Březina pátý úspěšný domácí zápas, po kterém Valaši před vlastními fanoušky disponují jednoznačným skóre 25:6. V tabulce druhé nejvyšší soutěže se navíc po pondělním střetnutí se Sokolovem posunuli na páté místo.

28letý borec si uvědomuje, že velkou výpomocí na domácím Lapači je skvělé obecenstvo. „Fanoušci jsou bezvadní po celou dobu mého zdejšího působení. Minulou sezonu to bez nich nebylo nic moc. Vítám, že můžou znovu chodit na stadion a užívat si zápasy,“ kvituje podporu skalního obecenstva.

Hokejisté Vsetína se o zlomení dosavadní bilance jediného bodu ze čtyř duelů na kluzištích soupeřů pokusí už zítra, kdy od 18.00 hodin rozehrají zápas na ledě třetího mužstva Chance ligy Prostějova. „Sice jsme teprve na začátku sezony, je však pravda, že se nám venku zatím nedaří. Nejlepší by bylo, kdybychom to teď změnili a konečně vyhráli. Musíme si s tím poradit,“ velí útočník Valachů David Březina.

