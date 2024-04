ROZHOVOR/ Potkali se na Kladně a Ústí nad Labem. Společných chvil a zážitků na ledě si však příliš neužili. Fanoušky tak v předchozích dnech zajímal vzájemný střet, jak si proti sobě povedou. Kladenský útočník Ondřej Bláha ovšem do baráže nezasáhl, zraky tak v tomto případě zůstaly na vsetínském Štěpánovi.

Štěpán Bláha. | Foto: pro Deník/Jan Zahnaš

„Rodiče alespoň mohli být v klidu, že se nesrazíme, že si neublížíme,“ pousmál se starší z bratrů, který v pondělní baráži vstřelil dva vedoucí góly. Nebylo to nic platné, Valaši opět padli a také pro příští sezonu zůstanou v Chance lize.

Ondřej a Štěpán ještě mají třetího bratra, Martina, který je zároveň dvojčetem Ondry. Všichni v hokejové sezoně 2021/2022 sdíleli jednu šatnu v Ústí nad Labem. První dva patřili k nejproduktivnějším borcům v týmu, později se vyšvihli ještě do vyšších pater českých soutěží. Díky tomu mohli narazit proti sobě.

To se nakonec nestalo.

„Když jsme se potkali na Kladně, tak jsme neměli moc šancí hrát spolu. Doufal jsem, že se alespoň potkáme v baráži na ledě, na buly. Mrzí mě, že k tomu nedošlo,“ posteskl si 26letý útočník Vsetína Štěpán Bláha, který za Valachy momentálně nastupoval druhou sezonu.

Weintritt: Postup do extraligy? Bude to stát ranec peněz, možné to je!

Štěpáne, na Kladně jste hokejově vyrůstal. Jaké to nakonec bylo proti svému bývalému klubu nastoupit, navíc v baráži o extraligu?

Když hrajete proti klubu, kde jste vyrůstal, tak se snažíte podat co nejlepší výkon. V této chvíli hraju za Vsetín, hájím jeho barvy. Přijeli jsme hrát za Vsetínsko.

Rytířům jste ve čtvrtém zápase vstřelil dva góly. To už specifické být muselo, ne?

Za dva góly jsem rád, žádné emoce ani přehnaně obrovskou radost jsem z toho neměl. Nezáleží na tom, jestli to padlo mně, nebo někomu jinému. Za celý vsetínský tým, za celé Valašsko musím říct, že jsme tam nechali všechno. Zlepšovali jsme se zápas od zápasu, týmově jsme předvedli fantastický výkon. Kdybychom vyhráli, mělo by to fantastickou tečku.

S Kladnem jste prohráli 0:4 na zápasy. V čem byl rozdíl?

Byli jsme trošku zakřiknutí, mysleli jsme si, že to půjde trošku jednodušeji. Každý si po dvou zápasech na Kladně uvědomil, že extraliga má určité parametry, která Chance ligy nikoliv. Po těchto utkáních jsme si na to trošičku zvykli, soupeři jsme se vyrovnali.

Machala po konci baráže: Zasáhla nás viróza, ale tentokrát jsme byli lepší

Když Kladno vždy potřebovalo, zabralo, přepnulo na vyšší stupeň. Souhlasíte?

Ve svém kádru má zkušené hráče, kteří moc dobře ví a uvědomují si, co udělat jinak. Je to jeho obrovská výhoda. Markantní to ale nebylo, vždy jsme zareagovali. Byli jsme nebezpeční jak vzadu, tak vepředu.

V play-off Chance ligy jste odehráli těžké série s Přerovem, Jihlavou a Zlínem. Tyto zápasy vás nenachystají?

Za sebe subjektivně musím říct, že to bylo úplně něco jiného, než jsme čekali. Mysleli jsme si, že lépe budeme projíždět do útočného pásma, systém bránění je o pohlavek jinde. Samozřejmě jsme si pouštěli videa. Je to ale vážně rozdíl.

Každý takový zápas vám s týmem z extraligy vám do budoucna může pomoct.

Když Kladno postupovalo, tak do baráže šly dva zespoda, dva seshora. Co si dobře pamatuju, tak čtyři zápasy prohrálo, pak se zápas od zápasu zlepšovalo. Kdyby to bylo delší, tak bychom třeba mohli srovnat krok a mohli s tím nějak zamávat. Venku jsme však prohráli dva zápasy, tady jsme už v maličkostech tahali za kratší konec.

Konec nadějí. Vsetín počtvrté v baráži prohrál a do extraligy se nevrátí

Během baráže se z vaší kabiny často ozývalo, že jste vytváříte hrubky. Čím to?

Určitě to mohlo pramenit z nervozity. Jdete z play-off Chance ligy, soupeře máte nakoukané pouze na videu. Realita na ledě je potom jiná, reagovat na to pouze z těchto záběrů je těžké.

Domácí zápasy jste museli odehrát v brněnském azylu. Předčilo to vaše očekávání?

Vše bylo úplně úžasné, připravené. Jsme rádi, že Brno nám vyšlo vstříc. Udělali jsme si z toho domácí stadion, atmosféru. Bylo to vážně fantastické.