Jaká to byla výhra? Měli jsme dobrý nástup do zápasu, odehráli jsme kvalitní úvodní třetinu. Vstřelili jsme rychlý první gól, který nás uklidnil. Momentálně ale nejsme v super formě, v obraně máme docela díry, podržel nás Max (Max Žukov – pozn. red.). Nakonec jsme dali hodně ubojovanou branku na 2:1, výsledek jsme naštěstí udrželi. Výhru jsme dost potřebovali.

Podle dočasného hlavního trenéra pana Weintritta jste v první třetině propadávali. Změnilo se to pak?

V první třetině jsme na Porubu chtěli vlétnout, což se nám i povedlo. Pak jsme udělali chyby, jezdili nám do přečíslení. Naštěstí to nevyřešili dobře nebo to pochytal Max. Měli jsme i štěstí. Pak jsme si na to dávali pozor. Od druhé třetiny tam už tolik přečíslení nebylo.

Skóre jste ve čtvrté minutě otevřel právě vy. Docela chladnokrevné zakončení, že?

Vjeli jsme s pukem do třetiny, což bylo hodně důležité. Odstoupil jsem si do druhé vlny nahoru, Johny (Vít Jonák – pozn. red.) mi to dal, docela dobře jsem si to stáhl. Mířil jsem na vyrážečku, prošlo to. Brankáři jsem změřil teplotu. (úsměv)

Po vítězném gólu se u branky hostů strhla mela. Jak jste to viděl?

Ze střídačky to bylo špatně vidět, vůbec jsme nevěděli, kde puk leží. Soupeři si bránil svého gólmana. Byly v tom emoce. Kluci přijeli na střídačku a mysleli si, že gól platit nebude. Po přezkoumání to rozhodčí uznal.

V letošní sezoně dosud tolik nenastupujete s kapitánem Jonákem. Chybí vám to?

Johny byl na začátku sezony zraněný. Dnes (pondělí – pozn. red.) jsme hráli spolu. Když budeme vyhrávat, tak to asi zůstane. Celou loňskou sezonu jsme odehráli v jedné lajně, bylo to tak i během mého prvního roku na Vsetíně. Jsme rádi, že si vyhovíme. Kam mě trenéři dají, tam budu hrát.

Letos jste hodně lítal formacemi, že?

V sezoně jsem snad kromě Rika (Rik Sihvonen – pozn. red.) nastoupil se všemi. Loni to bylo ustálenější, neměli jsme však taky takovou sérii proher. Trenéři do toho sahali, chtěli to promíchat. Když to nefungovalo, bylo zbytečné držet sestavu.

Na konci týdne skončilo trenérské duo Stantien, Srdínko. Jak změnu vnímáte?

Změna příjemná nebyla. Na Vsetíně jsem třetí rok, takovou krizi jsem v klubu nezažil. Během této série porážek to z naší strany nebylo dobré, neházel bych to na trenéry. Je to zklamání nás kluků, co jsme tady byli. Jde to hodně za námi. Asi se potřeboval dělat nový impuls. Ve sportu to tak bývá.

Měli jste zranění, trápily vás absence. Co stálo za sedmi porážkami v osmi zápasech?

Chceme hrát nahoře, na zranění se vymlouvat nemůžeme. Když se to kazí, tak se to kazí. Pak se to nahromadí. Šest z posledních osmi zápasů jsme navíc odehráli venku, u soupeřů se vždy hraje hůře. V mým předchozích sezonách jsme snad neprohráli více než dva zápasy v řadě, právě díky utkáním na Lapači, doma jsme to zvládli. Tato série nikdy nebyla. Na mužstvu pak leží deka, nevěříme si. Je to hodně o psychice. Věřím, že takovou krizi mít už letos nebudeme.

Dočasným asistentem trenéra je Radim Kucharczyk. Ještě v loni jste spolu nastupovali v jednom týmu…

Bral to jinak než kdyby trénoval deset let a kluky v kabině vůbec neznal. Hlavně šlo o to, abychom našli sebedůvěru. Vzal to za dobrý konec, trochu nás uklidnil. Změna trenérů přinese nový impuls. Uvidíme, kdo nás bude trénovat