Brankář Vsetína Málek se zúčastní generálky před Mistrovství světa

Brankář Vsetína Jakub Málek i nadále prožívá úspěšné hokejové období. 19letý nadějný gólman po letním draftu do NHL a nedávné trefě přes celé hřiště do sítě Havířova byl nominovaný na sraz české reprezentační dvacítky, kterou od 12. do 14. listopadu ve švédském Ängelholmu čeká generálka na Mistrovství světa.

Devatenáctiletý brankář Vsetína Jakub Málek byl draftovaný klubem New Jersey Devils. | Foto: VHK Vsetín

Málek na blížící se reprezentační akci bude tvořit brankářské duo s Nickem Malíkem, který v mužstvu KooKoo Kouvola v závěru října vychytal dvě nuly v řadě a ve finské elitní Liize patří k nejlepším brankářům soutěže. Jakub Málek v letošním ročníku Chance ligy prozatím odchytal třináct zápasů, ve kterých dvakrát udržel nulu. Ve druhé české nejvyšší soutěži se pyšní úspěšností 93,7 procent. Za českou „U-20“ má dva starty. Borec na konec? To by bylo hodně drahé, směje se Málek Přečíst článek › Svěřenci hlavního trenéra Karla Mlejnka se reprezentačního srazu zúčastní už od přespříštího pondělí, ve Švédsku kromě domácího mužstva vyzvou týmy Ruska a Finska. Pro trenérský štáb i samotné hráče to bude poslední sraz před Mistrovství světa v Kanadě, kde se turnaj koná na konci roku.