„Přišla chvíle, která pro mě není lehká. Nastal čas, kdy se musím se Vsetínem rozloučit. Moc mi to tu přirostlo k srdci, ale z hokejové stránky je čas posunout se zase o krok dál. Za celou dobu mi přišla spousta nabídek, nikdy ale nebudu litovat toho nejlepšího rozhodnutí, že jsem zůstal, a mohl se rozvíjet právě tady,“ vysvětlil Málek.

Borec na konec? To by bylo hodně drahé, směje se Málek

Talentovaný brankář do Vsetína zamířil v patnácti letech z Kroměříže, po působení v mládežnických kategoriích se propracoval do prvního týmu. V předním mužstvu Chance ligy působil v posledních dvou sezonách, celkově odchytal 67 utkání. Na podzim zaujal trefou do prázdné branky Havířova.

Málek má na kontě pět startů v mládežnických týmech České republiky, na konci uplynulého kalendářního roku si na mistrovství světa juniorů zachytal proti Kanadě. Loni v létě byl draftován do NHL, jako stého hráče draftu si ho vybralo New Jersey Devils.