Pokračovat naopak nebude jiný gólman Ondřej Bláha, Vsetín dá více příležitostí svému mladému brankářskému tandemu Jakub Málek - David Sachr.

„David je již zkušený brankář, letos bude v roli jedničky a věříme, že bude opět oporou našeho týmu jako v minulých sezonách,“ doufá jednatel Vsetína Daniel Tobola.

Klub zároveň zveřejnil i další posilu, z Českých Budějovic přišel univerzál Jakub Babka.

„Kuba je důrazný hráč jak směrem dopředu, tak i dozadu. Má za sebou povedené sezony v Motoru a vyhlédli jsme si jej coby komplexního hráče, který je týmový a zároveň to umí strhnout na sebe. Věříme, že bude platný týmový hráč se vším všudy, navíc je v ideálním hokejovém věku a zapadá nám do koncepce kádru pro nadcházející sezonu,“ poznamenal Tobola.

„V Českých Budějovicích mi řekli, že se mnou dál nepočítají. Den na to mi volal agent, že se o mě zajímá Vsetín. To mě hned oslovilo a dál už jsem s nikým jiným ani nejednal. Divácká podpora je na Lapači elektrizující, kdo tu nikdy nehrál, tomu se to nedá ani popsat. Chci s týmem udělat úspěch, proto jdu na Valašsko přes celou republiku,“ plánuje Babka, který doposud odehrál 346 zápasů a nasbíral v nich 181 bodů.

AKTUÁLNÍ KÁDR

Brankáři: David Gába, Jakub Málek, David Sachr.

Obránci: Jan Bartko, Michal Hryciow, Jakub Jenáček, Tomáš Kudělka, Tom Ondračka, Ondřej Smetana, Lubomír Štach.

Útočníci: David Březina, Adam Gajarský, Sebastian Gorčík, Adam Hořanský, Daniel Klímek, Antonín Pechanec, Roman Půček, Vojtěch Šilhavý, David Vítek, Roman Vlach, Jakub Babka.

PŘIŠLI: Jan Bartko (Frýdek-Místek), Jakub Jenáček (Třebíč), Adam Gajarský (Fargo, USHL) a Roman Půček (Benátky n. Jizerou), Lubomír Štach (Trenčín), Jakub Babka (Č. Budějovice).

ODEŠLI: Vít Jonák, Ondřej Slováček (oba České Budějovice), Radek Jeřábek (Sparta Praha), Jiří Karafiát (Zlín), Martin Procházka (Litoměřice), Jakub Teper (Poruba), David Tůma (Sokolov), Vlastimil Dostálek, Jiří Drtina, Martin Dudáš, Jiří Hunkes, Lukáš Volf. Ondřej Bláha.

V JEDNÁNÍ: Radim Kucharczyk.