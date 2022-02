Jeho svěřencům se vůbec nevydařila úvodní třetina, ve 14. minutě už prohrávali 0:3. I když na začátku třetího dějství snížil Křivohlávek, trefa bývalého tahouna Valašského Meziříčí Vaňka určila konečný stav utkání. „Trochu nám skončila lehkost, nejde nám to jak po másle. Před play-off nám to otevírá oči, bude to jiný hokej. Máme před sebou ještě hodně práce,“ říká Plšek.

Bobři v sobotu odehrají zápas na ledě pátého Žďáru nad Sázavou.

II. liga Východ, 39. kolo

HC Bobři Valašské Meziříčí – HC ISMM Kopřivnice 1:4 (0:3, 0:0, 1:1)

Branky a nahrávky: 41. Křivohlávek (Andris) – 3. J. Mach (Seidler, Gola), 12. F. Fojtík (Štěpánek, Suchý), 14. Seidler (J. Mach), 49. Vaněk (Pindel, M. Mach)

HC Bobři Valašské Meziříčí: Sachr (Slovák) – Báchor (A), Vosátko, Ďurkáč, J. Jenáček, Holiš, Gabrhelík, Kamas – Kozubík, Vávra (A), Pořický (C) – Finsterle, Křivohlávek, Andris – Kuchařík, Dobša, Apolenář – D. Stodůlka, Vavřík

HC ISMM Kopřivnice: Postava (Kubáň) – Štěpánek, Mituchovič, Slavík, Krzak, Marek (A), T. Fojtík – J. Mach (C), Seidler, Suchý, Gola, Pargáč, F. Fojtík, Indrst, Vaněk, Pindel, M. Mach, Sluštík (A)