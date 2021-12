Lukáš Plšek jako tradičně v posledních zápasech měl problémy se skládáním sestavy, do utkání nenastoupili Marek Netolička, Tomáš Vávra, Tobiáš Mošnička, Ondřej Martiník, Lukáš Finsterle a Jan Křivohlávek. I bez opor a s pouhými pěti obránci v sestavě se však Bobrům dařilo.

Hosté se v deváté minutě dostali do vedení, první trefu si v rámci střídavých startů připsal Čmiel, do konce třetiny ale bylo srovnáno. Díky trefám Vavříka a Stodůlky favorité šli do vedení. Domácí sice ještě snížili, druhou trefu Stodůlky však hosté vyhráli.

Vsetín otočil zápas na Slavii, vyhoupl se na čtvrté místo

Další zápas sehrají v sobotu od 17.00 hodin na domácím ledě, kdy přivítají zvedající se Kometu Brno "B".

II. liga, 20. kolo

HK Opava – HC Bobři Valašské Meziříčí 2:4 (1:1, 0:1, 1:2)

Branky a nahrávky: 14. Krupa (Wolf, Zouhar), 52. Vašenka (Peterka) – 9. Čmiel (Goiš), 30. Vavřík, 42. Stodůlka (Andris, Vavřík), 55. Stodůlka (Vavřík)

HK Opava: Piták (Vítek) – Zapletal, Kunc, Zelenka, Šindelář (C), Ficek, Věntus, Zouhar – Wolf (A), Krupa, Kadula, Buršík, Vašenka, Peterka, Urban, Vojtovič, Horný, Malina

HC Bobři Valašské Meziříčí: Slovák (Majer) – Kamas, Ďurkáč, Báchor (A), Gabrhelík, Vosátko – Pořický (C), Vavřík, Blaško, Stodůlka, Goiš, Andris (A), Urbanec, Čmiel, Kozubík