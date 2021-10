HC Bobři Valašské Meziříčí: Sachr (Slovák) – Ďurkáč, Kamas, Vosátko, Báchor (A), Martiník, Holiš – Goiš, Vávra (A), Finsterle, Stodůlka, Kajaba, Pořický (C), Kuchařík, Apolenář, Podešva, Křivohlávek, Andris, Vavřík

HK Opava: Baldik (Piták) – Kunc, Šindelář (C), Thiel, Zapletal, Ficek, Věntus, Zouhar – Peterka, Římský, Vojtovič, Rousek, Kadula, Buršík, Horný, Beránek, Vašenka, Wolf (A), Štindl, Malina

Do branky Valašského Meziříčí se vrátil David Sachr. Úvodní třetina nabídla velké vzruchy na obou stranách, ani jedno z mužstev se však nedokázalo prosadit. Branky začaly padat až ve druhém dějství. Hosté otevřeli skóre ve 25. minutě, když se prosadil Ďurkáč. Vedení navýšil Finsterle.

Hokejoví Bobři podruhé v letošní sezoně zvítězili, na rozdíl od úvodního zápasu to však tentokrát bylo za dva body. Na ledě Opavy ještě v 51. minutě vedli 2:0, znovu ovšem v základní hrací době přišli o vedení. Výhru si nakonec zajistili v prodloužení, v 65. minutě se vítězně trefil Křivohlávek.

