HC Bobři Valašské Meziříčí: Slovák (Sachr)– Mošnička, Kamas, Liss, Báchor (A), Janota, Holiš – Pořický (C), Křivohlávek, Urbanec, Vavřík, Vávra (A), Kuchařík, Goiš, Podešva, Finsterle, Andris, Weintritt, Stodůlka, Kozubík – trenér: L. Plšek

HC ISMM Kopřivnice: Hromada (Šindelka) – Štěpánek, Krzak, Kyselý, Bail, Marek (A), Slavík – Häring, Mach J. (C), Gola, Mach M., Seidler, Pargáč, Pokorný, Suchý, Pěnčík, Pindel, Vaněk, Sluštík (A) – trenér: J. Kofroň

Ve druhé třetině branka nepadla, za hostujícím Slovákem pouze zazněla tyč. Domácí však do 44. minuty vstřelili dva góly, o osudu duelu v závěru do prázdné definitivně rozhodl Gola.

Tři vteřiny před koncem úvodní třetiny přišel jeden z klíčových okamžiků zápasu. Také Kopřivnice díky Pargačovi dokázala zužitkovat početní převahu, do kabin se tak nakonec odcházelo za stavu 1:1.

I podruhé venku se dostali do vedení, v polovině 19. minuty se prosadil hrající asistent trenéra Tomáš Vávra, který skóroval rovněž ve třetím zápase Bobrů letošní sezony II. ligy. Celkově to pro něj byla už čtvrtá branka.

