„Na zápas jsme se hlavně v hlavách připravovali celý týden. Utkání jsme měli od začátku do konce pod kontrolou, možná jsme si mohli víc pomoct v přesilovkách,“ okomentoval pro hlavní stránky Bobrů lodivod domácí lavičky Lukáš Plšek.

„Ale i za cenu čtyř zraněných hráčů jsme to dotáhli do vítězného konce. Bereme tři body a jsme rádi, že se konečně v tabulce posouváme na pozice zaručující play-off,“ pochvaloval si po utkání Plšek, který s Valašským Meziříčím poskočil na aktuální čtvrtou pozici.

Bobři se do vedení dostali v 16. minutě, kdy akci elitní útočné formace po ose Goiš, Podešva zakončil hrající asistent trenéra Vávra. Hlavní kouč Lukáš Plšek do druhé třetiny provedl změnu v brankovišti, Davida Sachra nahradil Jiří Slovák. S domácími to ale neotřáslo. V závěrečné třetině navíc v rozmezí minuty a půl přidali dvě branky, čímž stvrdili třetí výhru po základní hrací době.

Valašské Meziříčí v dalším utkání vyzve vedoucí Nový Jičín, na který ztrácí osm bod. Stále však ještě disponují zápasem k dobru. (što)

II. liga, 8. kolo

HC Bobři Valašské Meziříčí – SHK Hodonín 3:0 (1:0, 0:0, 2:0)

Branky a nahrávky: 16. Vávra (Podešva, Goiš), 45. Křivohlávek (Vosátko, Martiník), 46. Apolenář (Vávra, Podešva)

HC Bobři Valašské Meziříčí: Sachr (21. Slovák) – Ďurkáč, Báchor (C), Martiník (A), Vosátko, Holiš, Kamas, Weintritt – Goiš, Vávra (A), Podešva – Apolenář, Křivohlávek, Finsterle – Kozubík, Andris, Kuchařík – Stodůlka, Vavřík, Urbanec.

SHK Hodonín: Kubáň (Martinčík) – Tomáš Dřímal, Hefka, Miklík (A), Hohl, Gabrhelík, Sedláček, Fišera, Krejčí – Janás, Komínek (C), Dobša, Tadeáš Dřímal, Marek, Balán (A), Rozsahegyi, Růžička, Giatsintov, Romančík, Podlaha, Janeček.

Rozhodčí: Škach – Bubela, Mikšík.