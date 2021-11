„Do Valašského Meziříčí má namířeno vzrostlý obránce Ondřej Gabrhelík. Čtyřiadvacetiletý odchovanec Zlína přináší zkušenosti ze zámořské FHL (Jan Křivohlávek, Stanislav Báchor), kde působil před třemi lety. V České republice odehrál přes třicet utkání v dresech druholigových mužstev Opavy a Hodonína," uvedli Bobři v pátek odpoledne na oficiálním facebookovém profilu.

Gabrhelík do výběru do 18 let působil ve Zlíně, tři následující sezony přidal v týmech U-18 a U-20 Vítkovic. Po působení za mořem hrál ve zmíněných druholigových klubech, v letošní sezoně si připsal 8 startů v dresu Hodonína.

Svěřenci Lukáše Plška přivádí posilu do obrany i přes skutečnost, že ve skupině Východ se prezentují nejlepší defenzívou soutěže – během dosavadních šestnácti zápasů inkasovali šestatřicetkrát.