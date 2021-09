HK Opava: Baldík (Piták) – Šindelář (C), Kunc, Zapletal, Prokop, Věntus, Ficek, Thiel – Damašek, Beránek, Malina, Vojtovič, Krupa, Štindl, Wolf, Kadula, Vašenka, Peterka, Římský.

HC Bobři Valašské Meziříčí: Sachr (41. Slovák) – Janota, Báchor (A), Ďurkáč, Mošnička, Sviták, Kamas – Vosátko, Vávra, Goiš, Finsterle, Křivohlávek, Apolenář, Urbanec, F. Weintritt, Kozubík, Kuchařík (C), Vavřík, Stodůlka, Podešva.

Do branky Valašského Meziříčí se v průběhu úvodních dvou třetin postavil David Sachr, stejně jako jeho týmoví kolegové ze Vsetína David Vosátko a Jakub Apolenář. Zatímco první jmenovaný se na vysokém vítězství podílel jednou trefou, Apolenář se prosadil dokonce dvakrát.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.