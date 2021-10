Podruhé v sezoně se dočkali tříbodového vítězství. Hokejisté Valašského Meziříčí v sobotním večerním zápase před více než 350 diváky našli recept na "B" brněnské Komety, které porazili 4:1.

Bobři Valašské Meziříčí. Ilustrační foto | Foto: Deník / Miroslav Pergl

„Klukům absolutně nemám co vytknout, od začátku do konce to odmakali. I když jsme po první třetině prohrávali 0:1, tak jsme přesto hráli dobře a měli hodně střel. Vítězství bylo podpořené výborným Davidem Sachrem i hrou obrany. Zaslouženě jsme vyhráli," pochvaloval si pro klubovou televizi hlavní kouč Bobrů Lukáš Plšek.