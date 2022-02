„Čekali jsme urputný hokej, Velké Meziříčí ze začátku hrálo dobře, mělo šance. My jsme nepředváděli, co jsme chtěli. Postupem času se to zvedlo, zápas jsme urvali. Nepomohli jsme si přesilovkami, dvakrát nám v nich ujeli. Ve středu budeme chtít uspět s Kopřivnicí, která má fazonu," poukázal Plšek pro klubovou televizi na pětizápasovou vítěznou sérii třetího týmu soutěže.