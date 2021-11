Nová omezení platící od včerejšího dne se rovněž dotýkají druholigových hokejistů Valašského Meziříčí. Do zápasů třetí nejvyšší hokejové soutěže u nás totiž aktuálně můžou zasáhnou jen hráči, kteří buď v posledních 180 dnech prodělali COVID-19, nebo jsou očkovaní.

Valašskomeziříčtí Bobři. Ilustrační foto | Foto: Deník / Miroslav Pergl

„Dále pak mohou nastoupit i rozočkovaní hráči, kteří se ale musí prokázat negativním PCR testem, jehož dostupnost je v současné chvíli doprovázena s čekací lhůtou minimálně až 3 dny. Zasáhlo to i náš kádr, kde nyní všemi dostupnými prostředky řešíme, aby mohlo nastoupit do utkání proti Kopřivnici co nejvíce hráčů. Avšak nyní už víme, že některým nové pravidlo vystaví zcela jistě zápasovou stopku," je uvedeno na webu Bobrů s tím, že do zápasů můžou zasáhnout i hráči do 18 let, kterým vyšel negativní test.