Na ledě Žďáru nad Sázavou v rámci 35. kola sice na trefu domácích ještě dokázali reagovat, ale na další dvě už ne.

„Přijeli jsme si pro body a bohužel jsme si to prohráli hned v první třetině,“ přiznal asistent trenéra Bobrů Lukáš Plšek.

„Po dobrém začátku jsme se nechali dvakrát zbytečně vyloučit a první třetina jsme ztratili v poměru 1:3. I když jsme se ve druhé třetině zlepšili, na dobře bránící Žďár to nestačilo,“ mrzí ještě teď Plška.

Valašské Meziříčí čeká další duel ve středu doma proti Hodonínu.

„ Do konce základní části to budeme mít ještě těžké, abychom si nahráli body a měli jsme co nejlepší výchozí pozici do play-off,“ dodal asistent.

ŽĎÁR NAD SÁZAVOU - BOBŘI VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ 4:1 (3:1, 0:0, 1:0)

Branky a nahrávky: 6. Bureš (Kališ, Wasserbauer), 13. Wasserbauer (Čermák), 15. Čermák (Chlubna), 60. Prokš (Čermák) – 12. Vaněk (Seidler, Baroš). Rozhodčí: Slavka - Komínek, Kráľ. Vyloučení: 3:5. Využití: 1:0. V oslabení: 0:0. Diváci: 520. Průběh utkání: 1:0, 1:1.

Valašské Meziříčí: Slovák J. – Ďurkáč, Holiš, Kamas, Weintritt, Běhal, Žák, Baroš – Dvořák, Slovák J.,Daněk, Vaněk, Seidler, Vávra, Kuchařík, Pořízek, Romančík, Martiník,Andris, Paťava

1. Šumperk 32 23 4 3 2 153:76 79

2. Havlíčkův Brod 31 16 2 9 4 124:104 56

3.Hodonín 31 11 9 8 3 125:113 54

4. Opava 31 15 2 11 3 116:100 52

5. Valašské Meziříčí 31 13 2 12 4 107:96 47

6. Nový Jičín 31 11 4 15 1 97:125 42

7. Kopřivnice 31 11 2 15 3 99:99 40

8. Žďár n. S. 31 9 2 16 4 103:125 35

9. M. Budějovice 31 4 0 24 3 88:174 15