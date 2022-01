Bobři do Brna odjeli hned bez několika opor, konkrétně chyběli Jiří Goiš, Jan Křivohlávek, Tomáš Vávra, David Vosátko, Tomáš Urbanec, Šimon Kuchařík a Tobiáš Mošnička. Mezi třemi tyčemi se objevil vsetínský David Sachr.

Hosté se do vedení dostali ve 12. minutě, po zákroku domácího Slavíčka na správném místě stál obránce Báchor. Ke konci úvodní třetiny mohlo být po krásné akci Vašíčka srovnáno, blafák však nedotáhl ke gólu.

Domácí se na úvod druhé třetiny dostali do několika slibných šancí, dokonce nastřelili tyč. Kouzlo večera Davida Sachra však odolávalo. Ve 27. minutě naopak Bobři náskok navýšili, a to díky úspěšnému blafáku Apolenáře. Jelikož ke konci dějství za brankářem hostů znovu zazněla tyč, šlo se do kabin za stavy 2:0 pro Valašského Meziříčí.

Úspěšný večer ve 46. minutě potvrdil Dobša, který zkompletoval výhru hostů. Bobři tak po 28 odehraných zápasech dále vévodí tabulce II. ligy, na druhý Nový Jičín disponují šestibodovým náskokem. Ve středu na domácím stadionu přivítají právě svého letošního největšího rivala.

II. liga, 28. kolo

HC Kometa Brno B – HC Bobři Valašské Meziříčí 0:3 (0:1, 0:1, 0:1)

Branky a nahrávky: 12. Báchor (Finsterle, Dobša), 27. Apolenář (Ďurkáč, Hanák), 46. Dobša

HC Kometa Brno B: Slavíček (Šembera) – Trnka, Kučera, Kališ, Zukal, Studený, Sedláček – Popelka, Krejčí, Vašíček, Havlát, Brabenec, Zabloudil, Pigl, Mokrohajský, Škvrně, Krejčiřík.

HC Bobři Valašské Meziříčí: Sachr (Slovák) – Holiš, Ďurkáč, Báchor, Kamas, Gabrhelík – Andris, Dobša, Stodůlka, Pořický, Hanák, Apolenář, Finsterle, Vavřík, Weintritt, Kozubík.