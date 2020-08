Hokejisté Valašského Meziříčí mají za sebou druhé přípravné utkání. Poté, co před týdnem na domácím ledě prohráli s Novým Jičínem 3:5, stejného soupeře o sedm dní později porazili 6:3.

Hokejisté Valašského Meziříčí. Ilustrační foto | Foto: Deník / Miroslav Pergl

„Klukům směrem do ofenzivy není co vytknout, dali jsme šest gólů prvoligovému gólmanovi. Ve chvíli, kdy jsme se dostali do příjemného vedení, naši útočníci přestali bránit a nechali spoustu věcí na obráncích. Ti naštěstí společně se skvěle chytajícím gólmanem Sachrem zápas zvládli,“ prohlásil pro oficiální stránky klubu asistent trenéra Valašského Meziříčí Lukáš Plšek.