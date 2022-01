„Klukům není co vytknout, stejně jako soupeř předvedli skvělé nasazení. Ve třetí třetině nám možná došli síly. Když jsme měli zatlačit, tak jsme už nebyli tak dobří v útočné fázi,“ ohlédl se za utkáním pro klubovou televizi hlavní kouč Valašského Meziříčí Lukáš Plšek.

Situace na čele II. ligy se tak do sobotě mírně zdramatizovala. Bobři na Nový Jičín disponují náskokem 11 bodů, mají však tři zápasy k dobru. „Ukazuje se, jak je liga vyrovnaná. Několik zápasů jsme měli štěstí, bodovali jsme. Proti Kometě to bylo naopak. Možná teď máme krizi, která přijde na každý tým. Snad to nastartujeme v Hodoníně,“ dodal Plšek.

Dohrávka 29. kola na ledě Drtičů se uskuteční ve středu od 18.00 hodin.

II. liga, 35. kolo

HC Bobři Valašské Meziříčí – HC Kometa Brno B 1:2 (0:1, 1:1, 0:0)

Branky a nahrávky: 22. Andris (Báchor, Křivohlávek) – 18. Indrák (Brabenec, Havlát), 34. Havlát (Brabenec, Indrák)

HC Bobři Valašské Meziříčí:​ Sachr (Slovák) – Báchor (A), Vosátko, Ďurkáč (A), Gréč, Holiš, Gabrhelík, Kamas – Finsterle, Křivohlávek, Andris – Apolenář, Weintritt, Pořický (C) – Kozubík, Vavřík, D. Stodůlka.

HC Kometa Brno B: Šembera (Slavíček) – Jeřábek, Buchal, Kučera, Švejda, Zukal, Studený, Sedláček, Trnka – Brabenec, Krejčiřík, Kadlic, Mokrohajský, Krejčí, Havlát, Vašíček, Pigl, Soumelidis, Škvně, Popelka, Indrák.