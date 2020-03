Bobři sice doma s Hodonínem otočili ve druhé třetině zápas s 1:3 na 4:3, ale nadějné vedení neudrželi a nakonec Drtičům podlehli 4:5 v prodloužení. Hrdinou včerejšího utkání byl hostující kapitán Petr Jurča, který se blýskl hattrickem.

Zatímco Jihomoravané jsou blízko postupu mezi čtyři nejlepší týmy východní skupiny druhé ligy, Valaši budou ve středu odvracet hrozbu konce sezony.

Domácí trenér Doboš oproti prvnímu zápasu vyměnil brankáře. Místo jedničky Slováka dostal přednost Sachr. Do sestavy Bobrů se vrátili i někteří marodi.

Diváci od začátku utkání viděli zajímavé a svižné střetnutí s šancemi a zajímavými momenty před oběma brankáři.

Hned ve 3. minutě byl vyloučen hodonínský obránce, ale Valaši první početní výhodu v zápase nevyužili. I tak se ale brzy ujali vedení, když gólmana Kubáně překonal Andris.

Drtiči ale dokázali výsledek poměrně brzy srovnat, poprvé v letošním play-off udeřil kapitán Jurča a bylo to 1:1. V závěru první třetiny si přesilovku zahráli také Jihomoravané, kteří ale podrážení Holiše nepotrestali.

V poslední minutě úvodní části ještě putovali za katr Balán s Běhalem, skóre se ale do přestávky nezměnilo. Drtiči otočili výsledek až v úvodu druhé třetiny. Ve 23. minutě se prosadil obránce Horák a slovácký celek šel v zápase poprvé do vedení.

To vzápětí navýšil Čejka, který zakončil spolupráci Charváta s Komínkem. Hotovo ale zdaleka nebylo. Bobry vrátil do utkání Romančík. Ex-Drtič se trefil po Slovákově asistenci. V polovině zápasu udeřil slovenský útočník podruhé a bylo to 3:3.

Pak se nechali ve stejnou dobu vyloučit hostující obránce Ševčík a domácí útočník Vaněk. Vzápětí vyfasoval dvouminutový trest také útočník Drtičů Komínek a Valaši další prohřešek soupeře nekompromisně trestali. Další obrat v zápase v početní výhodě dokonal Vávra.

Drtiči se v závěrečné části vehementně snažili o vyrovnání, ale naráželi na pozornou defenzivu soupeře i gólmana Sachra.

Slováckému celku pomohly až fauly protivníka. Nedovolený zákrok Pavlase hosté ještě nepotrestali, ale po vyloučení Vávry už hosté srovnali. Přesilovku využil Jurča a Drtiči rázem ožili.

Ve zbytku základní hrací doby se oba týmy snažily strhnout vítězství na svoji stranu, po šedesáti minutách se ale nerozhodlo, a tak přišlo na řadu prodloužení.

Rozhodnutí přinesla 63. minuta, kdy svůj hattrick zkompletoval Jurča. Drtiči ve Valašském Meziříčí zvítězili 5:4 po prodloužení a ve čtvrtfinálové sérii se ujali vedení 2:0. Ve středu tak před vlastním publikem mohou slavit postup mezi nejlepší čtyři týmy východní skupiny druhé ligy. Valaši jsou naopak na pokraji propasti.

HC Bobři Valašské Meziříčí – SHK Drtiči Hodonín 4:5 po prodloužení (1:1, 3:2, 0:1 – 0:1), stav série: 0:2.

Branky a nahrávky: 6. Andris (Pořízek, Vávra), 27. Romančík (Slovák), 30. Romančík, 37. Vávra (Běhal, Ďurkáč) – 12. Jurča (Janošek, Komínek), 23. Horák (Čejka, Charvát), 27. Čejka (Charvát, Komínek), 51, Jurča (Dobiáš, Balán), 63. Jurča (Balán). Rozhodčí: Šutara – Vengřín, Kořistka. Vyloučení: 5:7. Využití: 1:1. V oslabení: 0:1. Průběh utkání: 1:0, 1:3, 4:3, 4:5. Druhý zápas: Kopřivnice – Havlíčkův Brod 2:1 po prodloužení (0:0, 0:1, 1:0 – 1:0), stav série: 1:1.

Valašské Meziříčí: Sachr (Slovák) - Kamas, Ďurkáč, Baroš, Weintritt, Holiš, Běhal, Žák, Pavlas - Vaněk, Vávra, Kočica, Martiník, Slovák, Andris, Pořízek, Kuchařík, Daněk, Romančík, Pořický.

Hodonín: Kubáň (Javůrek) - Janošek, Ševčík, Sedlák, Věžník, Miklík, Horák - Balán, Komínek, Polák, Čejka, Mlynář, Krejčí, Charvát, Dobiáš, Hložánek, Jurča, Janás, Lekeš.

