„Přestup se upekl velice rychle. Konkrétně během víkendu, než se poprvé vyjelo na led. Dostal jsem nabídku a po všech uváženích jsem se takto rozhodl,“ uvedl Finsterle, který angažmá u Bobrů přijal vzhledem k časovým možnostem.

„Klíčová byla především vzdálenost, denně ušetřím minimálně dvě hodiny. S přítelkyní se nám ke všemu nedávno narodilo miminko. Je tak důležité, abych co nejvíce byl po ruce,“ vysvětlil své kroky.

Příchod do Valašského Meziříčí především vzbudil pozornost kvůli dřívější dohodě s výběrem z Hodonína.

„Byli jsme tam domluveni i s Richardem Kobylíkem. Ve sportu to tak prostě chodí. Smlouvy jsou ke všemu vázány až do září, takže jsme ještě nic podepsaného neměli,“ prohlásil.

„Upřímně jsem se cítil provinile. S trenérem Tiborem Janásem jsme si však vše vyříkali. Moji situaci pochopil. Hodonínu přeji jen to nejlepší. Tedy nikoliv proti nám,“ usmívá se šibalsky.

Lukáš Finsterle během kariéry nastoupil v devíti klubech. Výraznou stopu zanechal ve Vsetíně, kde kromě play-off 2009-2010 působil v letech 2015 až 2017.

„Tehdy jsme postoupili do první ligy ligy. Podepsal jsem novou smlouvu, měl natrénováno, ale nedostal jsem dostatek prostoru. Nakonec jsme se domluvili na ukončení kontraktu. Mrzelo mě to, ale život jde dále. Ve Vsetíně mám pořád dobré vztahy. Ještě jednou bych si tam rád zahrál. Připravený jsem pořád,“ má jasno 30letý forvard.

V průběhu angažmá ve Vsetíně se potkal s některými spoluhráči, kteří momentálně rovněž nastupují za Valašské Meziříčí.

„Příchod jsme řešili s Vavrošem (Tomáš Vávra, pozn. red.) a Plchem (Lukáš Plšek, asistent trenéra, bývalý brankář Vsetína, pozn. red.). Do všeho se ještě angažoval David Vítek. Naopak kamarád René Kabaja ani netušil, že přicházím,“ směje se.

„Během přípravy většinou hrajeme s Rendou a Vavrošem. Bylo to tak už na Vsetíně. Je skvělé, že jsme se všichni zase mohli potkat. Každý víme, co máme dělat a co od druhého očekávat,“ vidí jednoznačné výhody obnovené spolupráce.

Vzhledem k působení ve II. lize hokej už není jeho jediným zdrojem příjmů.

„Kdyby se mi to však vyplatilo, znovu bych rád byl profíkem. S bráchou máme FlinGym, kde provádím masáže, baňkování, tejpování, kompenzační cvičení. Hodně mě to baví, lidé jsou spokojení a vrací se. Vážně mě to naplňuje. Do budoucna se chci ještě více vzdělávat a vydat se tímto směrem a pomáhat lidem,“ neváhá.

„Pravidelně k nám chodí Honejs (Antonín Honejsek, hráč Beranů Zlín, pozn. red.). Občas dojde nějaký zlínský vrcholový sportovec. Přímo hokejisty sice na starosti nemám, přesto jsem spoluhráčům ve Valašském Meziříčí po ruce a mám je tam na starosti. Lidé jsou spokojeni, mezi sebou si to řeknou. Ozývají se další noví klienti. Není to o známých jménech, ale dobře odvedené práci,“ dodal Finsterle, jehož s Bobry příští víkend čeká vstup do druhé ligy.