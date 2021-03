Zkrácená základní část se uzavře už příští pondělí, kdy všichni účastníci budou mít odehráno 34 zápasů. Hokejisté Vsetína se momentálně nachází na 8. příčce tabulky a tři kola do konce mají minimálně zajištěné předkolo.

Na aktuálně 4. příčku (přímou účast v play-off) však ztrácí šest bodů, reálně to tak u svěřenců Romana Stantiena vypadá na boj o čtvrtfinále.

Pokud by Valaši dokázali udržet nejlepšího osmičku, tak by předkolo začínali dvěma domácími zápasy, přičemž v případě potenciálního rozhodujícího pátého duelu by se vrátili na Lapač.

Začne-li Vsetín skutečně v předkole a postoupí do dalších bojů, tak do čtvrtfinále naskočí už 19.3. A to jistojistě dvěma duely jako hostující celek.

Semifinálové boje jsou na programu od 2. dubna, finále se rozjede za dalších patnáct dní.

Důležité termíny:

8. 3. konec základní části

11. 3. začátek předkola play-off

19. 3. začátek čtvrtfinále play-off

2. 4. začátek semifinále play-off

17. 4. začátek finále play-off Chance