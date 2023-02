Ve středu jste nestačili na Prostějov 2:5. Jak byste se ohlédl za utkáním? Snažíme se zlepšit začátky zápasů, připravit se na boje v play-off. Pracujeme s tím. Včera to na začátku vypadalo, že se nám to trochu podařilo, nástup byl dobrý, šli jsme do vedení. Po chybě jsme však dostali gól na 1:1, od té doby jsme zápas neměli ve svých rukách, Prostějov hrál výborně. Nám se nedařilo udělat něco, co by utkání zvrátilo. Prostějov si stále vytvářel šance, gólman to vše nemohl pochytat.

Byla to velká prověrka před blížícím se play-off?

Prostějov má velice kvalitní mužstvo, patří k nejlepším týmům v soutěži. Byla šance si vyzkoušet, jak na tom jsme, chceme, aby se tyto zápasy už co nejvíce přibližovaly play-off. V Chance lize navíc není slabých týmů, soutěž je neskutečně vyrovnaná, což jde pozorovat celou sezonu. Některé předchozí zápasy se nám tolik nepovedly, je teď na nás, abychom na to zareagovali.

S Porubou a Prostějovem máte shodně 84 bodů. Na první Třebíč ztrácíte osm bodů. Myslíte ještě na ovládnutí základní části?

Dokud je šance, tak v to pořád věřím. Je to o příštím zápase, navíc ještě hrajeme spolu, Třebíči se můžeme přiblížit. Na druhou stranu na první místo ztrácíme osm bodů, do konce zbývá jen pět utkání. A to je už docela dost velká ztráta.

Herně to ale v poslední době není úplně ono, že?

Zápasy nebyly, jak bychom chtěli, problémů je spousta. Snažíme se to řešit, je to složité, na dlouhé povídání. Neudržíme se na kotouči v útočném i středním pásmu, ale i vzadu. Chyb je prostě spoustu na všech částech ledu. Někdy to pramení i z toho, že moc chceme, může to být i z nervozity. Je to o nastavení každého hráče, aby se správně nastavil. Už není na co čekat, závěr sezony je za dveřmi. Musíme načasovat formu, aby se dostavil úspěch.

Jak se cítíte osobně?

Dělám vše pro to, abych načasoval formu, která bude gradovat. O repre přestávce jsem ideálně potrénoval, cítím se dobře, i po fyzické stránce. Spousta věcí je však pak v zápasech o štěstí.

Na kontě zatím máte 15 kanadských bodů, 8 gólů. Naposledy jste se prosadil před více než devíti týdny proti rezervě Pardubic. Jak to prožíváte?

Upřímně jsem to nepočítal, pouze vím, že už je to dlouho. Útočník by pochopitelně měl dávat góly, což se mi teď nedaří, snažím se na to nemyslet. Byla by to velká chyba. Věřím, že se odrazím od poctivé práce, a znovu nastane období, které jsem měl loni nebo letos.

Co vám chybí kromě pomyslného štěstí?

Je to i o sebevědomí, kolikrát říkám, že je to v jednoduchosti. Možná by bylo potřeba více střelby, pak to tam může spadnout. Někdy jsem s řešením spokojený a říkám si, že to vyjde příště, jindy zase, že jsem to vyřešil špatně, a pak na tom musím zapracovat na tréninku. Nejsem tu však od toho, abych počítal statistiky.

Vsetín po konci přestupového období oznámil, že máte vyřízený start do extraligy. Pomýšlíte na to?

V hlavě to moc nemám, měl jsem to tak po celou kariéru, Hradec si mě držel k dispozici. Pro mě je hlavní prioritou bojovat tady na Vsetíně, dokud neskončí sezona. Pevně věřím, že minimálně bude tak dlouhá jako v Hradci, ne-li delší. Snad dojdeme co nejdále!

Na Valašsko jste přišel před dvěma lety, za klub nastupujete už ve třetí sezoně. Jak vám klub přirostl k srdci?

Jsem tady spokojený, mně i manželce to tady přirostlo k srdci, narodil se mi tu i syn. Posílilo to vztah k regionu. Všechno na nás působí pozitivně. Je to jedno z nejlepších období kariéry. Byl bych rád, kdyby sezona byla povedená jako ta minulá. Stále chci dokázat, co ve mně je, abych tady mohl působit i nadále.

Je to tedy i vašim přáním?

Když se nad tím zamyslím, tak si neumím představit, že bych ze spousty hledisek měnil působiště. Upřímně se mi ani nechce. Hokejový život se vás však někdy neptá a dějí se věci, které člověk neovlivní. Pak vám nic nezbude. Do každého zápasu dám maximum. Dále už bude karta na vedení a trenérech.