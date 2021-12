„Loni jsem vzal angažmá ve II. lize a vyčkával, co bude, situace za moc nestála. Do poslední chvíle jsem však poctivě trénoval. Dá se tak říct, že vzhledem k vynaloženému času a úsilí to je pro mě zadostiučinění. Věřil jsem v další šanci. Naštěstí se mi podařilo přetavit zkušenosti a ještě něco ukázat,“ pochvaluje si Berger, který v dosavadních jednadvaceti zápasech Chance ligy vstřelil osm branek a na dalších pět přihrál.

Hokejové pohody šikovného útočníka si rovněž všímají zarytí fanoušci Valachů, mimo jiné svými příspěvky na sociálních sítích. „Diskuze ze zásady nepročítám. Pravdou však je, že občas něco takového zaslechnu. Klíčová je radost ze hry a aby mi to dávalo smysl,“ přibližuje Jan Berger, který pochopitelně nezapomíná na týmové úspěchy.

Osobně máte nakročeno k jedné z nejlepších sezon kariéry. Pokud budete pokračovat v dosavadním tempu, tak byste podruhé mohl pokořit hranici dvaceti bodů za sezonu…

Situaci se snažím nepřeceňovat. Pracuji pro tým, góly spíše beru jako ocenění. Nikdy jsem nebyl typ hráče, který by vyhrával bodování nebo tabulku střelců. Když jsem to už dříve měl dobře rozjeto, tak si mě vytáhli do extraligového Hradce.

Co lze hledat za vaši formou?

Na Vsetíně se cítím velmi dobře, což se potvrzovalo už v uplynulé sezoně, kdy se mi dařilo bodovat. Přál jsem si, abych na to navázal i v té dosavadní. Snažím se využívat, co jsem se naučil. Navíc se nám zde s rodinou líbí, manželka se synem mě maximálně podporují. Skvělé je rovněž město či příroda okolo.

Naposledy jste ve středu vyhráli na ledě Slavie Praha 2:1. Jak utkání vypadalo?

V první třetině nás Slavia přehrávala, měli jsme štěstí, že jsme neprohrávali o více gólů. Naštěstí nás podržel brankář. Postupně se nám nad zápasem podařilo převzít iniciativu a ve třetím dějství dvěma brankami utkání otočit. Bylo to vydřené vítězství, nerodilo se vůbec snadno.

Co se od druhé třetiny změnilo?

Zatím se nám bohužel nedaří odehrát šedesát minut stejně kvalitně. Dokázali jsme se však semknout, dostat se do toho a přijít na hru, která nám fungovala. I díky tomu jsme vstřelili dvě branky.

Obrat jste osmou brankou sezony nastartoval právě vy. Navíc skvělým sólem z vlastní třetiny…

Branky si hodně cením, dokázala nás nastartovat k obratu. Nic více bych v tom ale nehledal – prostě jsem to zkusil a sešlo se to. Možná bych to ale teď mohl zkoušet častěji. (s úsměvem) Pro beka je tato situace snazší, může si to pohlídat, případně puk odpálit.

Kdy jste začal věřit, že byste sólo mohl dotáhnout do konce?

Upřímně na to ani nebylo moc čas. Člověku v danou chvíli hlavou probíhá několik myšlenek, jak to zakončit. Stalo se to hodně rychle.

Výhra vás posunula na čtvrté místo Chance ligy…

Jsme si vědomi, že máme ještě dva zápasy k dobru. Tabulku však nesleduji. Pro mě je klíčové, abychom získávali body a byli v horních patrech. Jsme schopni porazit každého, mužstvo má obrovský potenciál. Zatím to ne vždy zcela dokážeme přetavit ve výsledky. Stále nás dohání určité rezervy.

Navíc vás často trápí zranění, že?

Je to tak. S touto problematikou se však potýkají všechny týmy, rozhodně nejsme jediní v soutěži. Nemá zcela smysl se nad tím pozastavovat. Maximálně se tomu můžeme snažit předejít. Naštěstí máme dost široký kádr a řadu kvalitních hráčů.

Už v sobotu vás na Lapači čeká vedoucí Třebíč. (17.00 hodin). Překvapuje vás její konzistentní výkonnost?

Upřímně trochu překvapený jsem. Daří se jim hodně, neustále vyhrávají. V kádru mají hodně výborných borců. Předpokládám však, že takhle se jim neustále dařit nemůže. Bylo by super jim to ukázat hned v sobotu.

Na zápas se maximálně dostane tisíc fanoušků. Trápí vás to hodně?

Je to dost smutné. Měli jsme to trochu v hlavě, situace zatím zcela nebyla dořešena. Snažím se to ale brát ze svého pohledu, bál jsem se, že touto dobou to bude zavřené už úplně.

Vinou restrikcí přijdete i o Winter Classic proti Vrchlabí. Jak to osobně vnímáte?

Je to škoda, zajisté by to byla super akce. Navíc to mám kousek od rodiště. Když jsem o tomto plánu slyšel poprvé, tak si stačilo dát pět a pět dohromady…dalo se očekávat, že ani tentokrát to možná nevyjde. Nedělal jsem si tak velké iluze, spíše tak vyčkával, kdyby to klaplo.