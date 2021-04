Mezi některými fanoušky zavládl mírný skeptismus. Jan Berger na Valašsko přicházel ze II. ligy, navíc po téměř čtyřměsíční zápasové absenci. Zkušený forvard ale nelehkou situaci ustál, navíc byl jedním ze článků vzestupu tehdy nového kouče Romana Stantiena. „Hodně lidí mi psalo, gratulovalo. Dodávalo mi to sílu. Dříve jsem už něco předvedl, hodně z nich tuší, že ve mně něco asi je. Dostal jsem tady příležitost, bylo to o tom, jestli něco ukážu, nebo to bude neúspěšná štace. Spíše se však dá považovat za úspěšnou,“ libuje si někdejší borec hradeckého Mountfieldu, ve kterém si dokonce zahrál na prestižním Spengler Cupu.

Jak byste se z osobního hlediska ohlédl za dosavadním působením ve Vsetíně?

Přišla koronavirová situace, něco jsem natrénoval v těžkých podmínkách. Bral jsem to jako šanci, možná i jakýsi restart kariéry. Dal jsem do toho úplně všechno, co jsem uměl. Mám z toho dobrý pocit. Možná jsem si to až tak ani nepředstavoval.

Jak to vůbec vypadá s vaší další budoucnosti v klubu? Nebo je na to ještě příliš brzy?

Abych se k tomu více vyjádřil, tak na to je vážně asi ještě brzy. Už to ale řeším nějakou dobu. Závěr sezony mi otevřel vrátka do budoucnosti a působení v příští hokejovém ročníku. Nemám ještě chuť pověst to na hřebík. Uvidíme, jak se vše bude vyvíjet, snad to nebude dlouho trvat.

Chtěl byste osobně ve Vsetíně setrvat, nebo máte jiné preference?

Bavili jsme se s vedením, že z fungování klubu mám dobrý pocit. Na Moravě se mi vždy líbilo. Navíc jsem tady nezažil diváky, pouze jako soupeř. Kdybych hrál za Vsetín a nebyli u toho lidi, tak by mě to mrzelo. Pořád jet tady chuť dále působit. Věřím, že se nám podaří domluvit.

V týdnu jste vypadli ze semifinále play-off. Jak jste viděl sérii proti Jihlavě?

Věřili jsme, že máme na to, abychom Jihlavu porazili, nebo že alespoň závěrečný stav série bude minimálně trochu jiný. Jak to bohužel někdy ve sportu a hokeji chodí, rozhodovaly maličkosti, které se nastřádaly. Stav 0:4 na zápasy přitom vypadá, že jsme neměli šanci.

Když už jste se v zápasech dostali do vedení, nebo vyrovnali, tak docela rychle přišla odpověď soupeře…

Je to tak. Ač si myslím, že máme spoustu kvalitních hráčů, tak na góly jsme se dlouhodobě nadřeli, nepadaly tam. Těžko říct proč, i další týmy s tím měly problémy.

Druhá věc je, že když jsme dali nějaký gól, tak buď jsme hned další střídání dostali branku dostali, nebo jsme soupeře lacinou a zbytečnou chybou nechali srovnat, což by se nemělo stávat. Bralo nám to hodně sil.

Zbytečně jste tak přišli o momentum, energii…

Jak říkáte, tak to chodí. Když je někdo psychicky nahoře, tak tyhle detaily soupeři pomůžou k tomu, aby ho to nakoplo.

Už jste to sám zmínil, trápilo vás zakončení. Ve čtyřech zápasech jste vstřelili pouze šest branek. Co za tím hledat?

Problém už byl trochu dlouhodobějšího charakteru. Hodně kluků v týmu v minulosti branky dávalo, takže věřím, že to umíme. Ale nepadalo to tam. Zároveň nechci říct, že by to bylo či nebylo o štěstí. Bylo potřeba začít ošklivými góly. Když by to tam padalo, tak by se dostavily i ty pěkné. Bohužel jsme se k tomu pořádně nedostali. Kdybych věděl, co s tím, tak bych třeba ostatním zkusil poradit. (s úsměvem)

Proti Jihlavě se to docela chvílemi mlelo. Osobně jste měl několik strkanic…

Každá série měla potyčky, strkanice. A to jak s Vrchlabím, tak i Jihlavou. Patří to k tomu. Nejsem hráč, který by se toho bál, nebo si něco nechal líbit. Vyplynulo to ze situace.

Po konci třetí třetiny prvního zápasu jste se dostal do potyčky s obráncem Jihlavy Janem Strejčkem. Podle jeho vyjádření jste mu držel hůl, tak se do vás pustil…

Musím říct, že toto pro mě byla totální zbabělost. Zničehonic mi nečekaně a zákeřně dal krosček do obličeje, což se mi tolikrát ještě nestalo. U nás jsem si tak dával pozor, pár ranami jsem mu to vrátil. Takové chování nemám rád. Vše vzniklo pouze z toho, že jsem mu lehounce přidržel hůl. V NHL by ho za to zmlátili daleko více.

Jak celkově budete hodnotit působení v play-off? Je to neúspěch?

To si úplně nemyslím. V soutěži je spousta týmů, které se chtěly dostat, kam my. Když jsem přicházel do Vsetína, tak mužstvo bylo kolem desáté, dvanácté pozice. Nebylo to úplně ono. Poté se nám ale v základní části podařily výborné věci.

V play-off nebyl jednoduchý jediný zápas. Ústí se možná vybičovalo k nejlepší formě sezony, měli jsme s nimi problémy. Série nám sebrala dost sil. Vrchlabí bylo natěšeno, spousta kluků v profi soutěži odehrála první play-off. Dali do toho všechno, hráli na sto procent. Považuji to za úspěch, nikoliv za snadný krok. S Jihlavou nás to mrzí. I oni však musí tušit, že jim to asi vyšlo lépe, než sami čekali. Byl to hořký konec, celkově ale mám dobrý pocit.

Stihl jste projít Valašsko? Nebo vám to znemožnil nabitý program a restrikce?

Když to ještě bylo dovoleno, tak jsme s rodinou někam vyráželi, cestování máme rádi, líbí se nám to tady. Manželka se synem snad už vyjeli na všechny kopce v okolí města. (se smíchem) Byli jsme se podívat ve Vizovicích na kozí farmě. Jsme si vědomi, že tady je hodně pěkných věcí. Více jsem se však soustředil na hokej, bylo to spíše v rámci vyčištění hlavy.