Valaši se po jednoznačném nedělním vítězství 5:0 znovu nemohli spolehnout na beky Buchtu, Jerofejevse nebo Štacha. „Tyto absence nemá cenu vnímat, je to play-off. Nevíte, kdo se s čím vzbudí, jak komu bude. Tým je dobrý, věříme si všichni.“

OBRAZEM: Další suverénní výhra i bitka. Vsetín udělal druhý krok k finále

Těsně před pondělním utkáním ze sestavy navíc na poslední chvíli vypadl mladý brankář Málek, který dle vyjádření asistenta trenéra Srdínka měl střevní potíže. „Dozvěděli jsme se to chvíli před zápasem. Člověk na to ale nemůže koukat, musíme hrát s tím, koho zrovna máme k dispozici. Kvalitu máme velkou na všech postech. Je tak zcela jedno, zda chytal Málkič nebo Gábič, oba jsou výborní. Nemůže nás to rozhodit,“ nepochybuje o schopnostech brankářského dua.

Svěřencům hlavního kouče Romana Stantiena tato změna neuškodila, zcela jistý výkon dovedl domácí k výhře 5:1. Gába navíc inkasoval až v 57. minutě zápasu. „Pokud od začátku předvádíme, co umíme, tak to přináší kýžený výsledek. Věřím, že jsme schopni porazit každého. Když chcete dojít daleko, musíte vyhrát každý zápas.“

OBRAZEM: Vsetín ovládl úvodní semifinále! Prostějov srazil pěti trefami

Vsetínští nyní zapsali čtvrtou výhru v řadě, kterou odstartovali vítězným prodloužením na ledě Slavie Praha, kde za stavu 1:2 na zápasy bezpodmínečně museli vyhrát. „Říkali jsme si, že pokud ten zápas urveme, dojdeme daleko. Doufám, že to tak bude, jdeme si za tím. Otevřelo nám to oči. Slavii patří všechna čest, hrála famózně. Tato série nás nakopla,“ vrací se někdejší mládežnický reprezentant k nedávným čtvrtfinálovým bitvám.

Po pondělním vítězství se Valaši znovu přiblížili k finále Chance ligy, před čtvrteční cestou do Prostějova vedou 2:0 na zápasy. Vyhráno ale zdaleka ještě nemají. „Rozhodně to nebudou chtít zabalit, počítáme s tím, že u nich to budou zcela odlišné zápasy. Do každého utkání musíme jít naplno, od první minuty. Úvodní zápas jdeme vyhrát. Pak se uvidí, co bude dále,“ uzavírá zkušený hokejový obránce Ondřej Smetana.