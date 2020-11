„Jsme velmi rádi, že máme příležitost znovu trénovat na ledě. Především kluci se na něj hodně těšili – běhání je už trochu nebavilo,“ usmíval se bývalý výborný obránce po středečním tréninku pro oficiální stránky klubu.

Ačkoliv vsetínské hokejisty postihl delší tréninkový výpadek na ledě, tak se Srdínko neobává, že by to na jeho hráče měli mít nějaký větší vliv.

„Kondici jsme nahnali na suchu, v tom rozhodně problém není. Spíše jde o to, aby si oživili hokejové návyky, zvykli si na puk, což je otázka maximálně týdnů,“ věří kouč, který na střídačku Vsetína usedl ve druhé polovině dubna letošního roku.

Nyní se svými svěřenci hodlá využívat oba prvky přípravy.

„Máme tréninky na ledě, kombinujeme to se suchou. Samozřejmě je to spíše udržování v určitém rytmu. Netušíme, kdy sezona vypukne a kdy nám znovu začnou zápasy,“ nemůže se dočkat restartu Chance ligy, ve které Vsetín momentálně v neúplné tabulce se 14 body působí na 7. pozici.

Hlavní kouč Valachů však zatím netuší, kdy se sezona opětovně rozjede.

„Žádné informace nemáme. Kdybychom to věděli, byli bychom za to pochopitelně rádi. Spíše se jedná o hygienická opatření, která budeme schopni dodržovat, aby soutěž mohla začít. Je to na vedení soutěže,“ čeká trpělivě na další kroky.

Dalších zápasů ve vsetínském dresu se už nedočká brankář Jan Strmeň, který v klubu působil do konce října z Českých Budějovic. S týmem naopak nadále trénuje útočník Adam Zeman.