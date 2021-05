„Hráli jsme s nimi minimálně vyrovnané zápasy. Bohužel nám přibývala zranění a dva zápasy jsme si prohráli vyloženě sami. Jihlava byla na vítězné vlně a nám naopak chyběl takový ten vítězný drajv," prohlásil Bednář v rozhovoru pro oficiální stránky havířovského hokeje.

Vsetínu se před posílením Lukáše Bednáře nedařilo podle představ. I zásluhou někdejšího mládežnického reprezentanta se však mužstvo rozjelo. „V té době tam měli nějakou krizi, sérii porážek, dokonce prohráli 1:6 v Šumperku, ale pak jsme vyhráli 8 zápasů z 10. Mezitím přišel ještě nový trenér a herně i výsledkově se to zvedlo," těšilo šikovného forvarda, který poukázal na přesunutí Jana Srdínka na pozici asistenta trenéra a dosazení Romana Stantiena na místo hlavního kouče Valachů.

Odchovanec havířovského hokeje ve Vsetíně odehrál 25 zápasů. Zatímco v základní části mu to relativně pálilo a ze 17 utkání vstřelil 7 branek, v play-off se nedočkal jediného bodu. „Po příchodu jsem díky zranění některých hráčů dostal prostor v první lajně, dal jsem 3-4 góly a dařilo se mi. Po uzdravení se ti hráči vrátili, sestava se obnovila do zaběhnutých kolejí a já jsem dostal novou lajnu. S novými spoluhráči jsme si sedli, šlo nám to, herní projev byl dobrý, dal jsem i nějaký gól," liboval si.

„Ale pak začali trenéři sestavu a složení soupisky směřovat k tomu, jak to bude vypadat v play-off. A já už jsem neměl tu formu, nešlo mi to a tak dostali přednost jiní hráči. A já jsem musel pracovat na tom, abych se do té sestavy dostal. Což se mi na většinu zápasů play-off nakonec podařilo."

Hlavní cíl, tedy postup do nejvyšší soutěže, se týmu nepovedl. A Lukáši Bednáři se to se Vsetínem už v nejbližší době ani nevydaří. U Valachů pokračovat nebude. „Vzhledem k tomu, že dojde k určité proměně kádru, tak hodně důležité bude, aby si ten nově poskládaný tým „sedl“. Aby se vytvořila parta, sedly si i jednotlivé pětky na ledě i celý herní systém. A pak makat a makat, aby to bylo jako poslední 2-3 roky zpátky," vyjádřil se k dalšímu působení v Havířově.

Podle nejnovějších informací hokej.cz by ve Vsetíně neměl pokračovat ani další forvard z lednové výměny Jan Kloz. Jeho kroky by měly vést do prvoligového Prostějova.