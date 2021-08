První hokejové krůčky obstaral už ve čtyřech letech ve Zlíně. U Beranů nepřetržitě vydržel až do 17 let. Před sezonou 2019/2020 se mu naskytla příležitost vydat se do Skandinávie. „Je pravda, že to není úplně tradiční cesta. Šel jsem tehdy na try-out, nad čímž jsem neváhal. Nakonec jsem se tam probojoval. Svoji roli rovněž musí sehrát štěstí,“ vzpomíná po dvou letech.

Ještě o rok dříve se do švédské juniorky vydal pětinásobný vítěz Zlaté hokejky David Pastrňák. „Když jsem tam odcházel, tak se mi to vybavilo. Jedná se o nejlepšího českého hokejistu, dokonce si troufnu tvrdit jednoho z nejlepších na světě. Vždy jsem k němu vzhlížel. Nakonec to dotáhl velmi daleko. Pokud člověk bude makat, tak se něco podobného může podařit každému,“ je přesvědčený Bachánek.

Pastrňák ve Švédsku nakonec strávil dvě sezony. Jeho příběh však ve Skandinávii stále doznívá. „Kluci moc dobře věděli, o koho se jedná, a že se ze Švédska dostal do NHL. Byl jsem hrdý na to, že vlastně o nějaké České republice vůbec tuší, že existuje,“ culí se mladý forvard.

Zpátky ale přímo k Adamu Bachánkovi. I po vzoru svého vzoru se v Österåkeru snažil zapracovat na svých nedostatcích. „Na zimáku jsem trávil snad veškerý čas, pořád jsem se snažil zlepšovat. Když už jsem nebyl na ledě, tak v posilovně. Hodně jsem zapracoval také na mentální stránce, kterou jsem do té doby měl slabší,“ uvědomuje si zpětně.

Někteří z českých hokejistů, kteří se v dorosteneckém, resp. juniorském věku vydali na zahraniční angažmá, kolikrát po odchodu mimo zdejší území byli překvapeni tréninkovou morálkou svých nových spoluhráčů. „Osobně by mě po příchodu do Švédska nic takového ani nenapadlo, sám bych se potom sobě nemohl podívat do očí. Celkově bych však řekl, že to už není pravda. Všichni ví, že musí makat naplno,“ poskytuje svůj náhled odchovanec Beranů.k.

DEBUT V "A-TÝMU VSETÍNA: „A-týmu“ vypadl útočník, někdo se v mužstvu zranil. Volal mi to pan trenér z juniorky, abych se co nejrychleji dostavil na sraz. Byl jsem nadšený, rád za každou minutu. Vážně výborný zážitek,“ zářil 19letý odchovanec zlínských Beranů. Vzhledem k velmi pozdní nominaci, která se dostavila v úterní den přípravného zápasu, tak nad blížícím se střetnutím ani příliš nepřemýšlel. „Neměl jsem ani čas být nervózní, přeci jen jsem se to dozvěděl v podstatě několik hodin před utkáním. Řekl jsem si, že když budu nervózní, tak o to více mi to nepůjde. Snažil jsem se soustředit na svoji hru. A abychom vyhráli,“ měl jasno forvard se zkušenostmi ze švédské juniorky.Debut to pro šikovného borce zrovna nebyl dvakrát snadný – společně se vsetínskými spoluhráči zamířil na led účastníka nejvyšší slovenské soutěže Trenčína. „Jedná se o kvalitní mužstvo, byl to pro těžký zápas. Snažili jsme se hrát naši hru, bohužel to však nestačilo. Možná i chybělo pomyslné štěstíčko, je to o gólech. Příští zápas určitě bude lepší,“ věří Bachánek, který v úterním zápase musel skousnout porážku 1:2.Premiéru ve vsetínském prvním týmu tak už má za sebou. Svůj výkon však příliš hodnotit nechtěl. „Nechávám to na trenérech. Doufám však, že jsem nezklamal.“Jak to bude dál s jeho dalšími kroky netuší. „Záleží na trenérech, myslím si však, že budu v juniorce. S kluky chceme postoupit do extraligy, je to pro nás jednoznačný cíl,“ uzavírá Adam Bachánek.

Nejen výsledky z posledních seniorských šampionátů ukazují, jak švédský hokej tomu českému utekl. „Ve Švédsku snad každý hraje hokej, hráči si to tam musí zasloužit, mají obrovskou konkurenci. Každý tak o své místo bojuje. Nechci, aby to vyznělo, že v Česku se nemaká, ale je to i o tréninkové morálce, jede se tam více.“

Ačkoliv Bachánek veškerý volný čas věnoval svému milovanému sportu, tak narazil na mimo hokejové záležitosti. Třeba jazykovou bariéru. „Když jsem tam odjížděl, tak jsem pořádně neuměl anglicky. První měsíc tak pro mě představoval problém. Postupně jsem pochytil i několik švédských slov,“ nechává nahlédnout pod pokličku.

Adam Bachánek v IFK Österåker nastupoval ve výběrech do 18 i 20 let. V mladší kategorii si v 11 zápasech připsal 15 kanadských bodů, mezi zkušenějšími protihráči v 31 duelech dosáhl na 32 bodů. Další rok v klubu však už nepřidal. „Následující sezonu jsem znovu měl zahájit ve Švédsku, vinou koronaviru a zrušení soutěži jsem tam však nehrál. Nakonec jsem nastupoval na Slovensku za Trnavu. Doba byla složitá, byl jsem rád za každý zápas,“ pochvaluje si mladý útočník, který letos v letě zamířil do Vsetína.