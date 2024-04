Byli odhodlaní, nažhavení. Předváděli sympatický hokej, měli solidní příležitostí. V prvním utkání baráže to však bylo málo. Vsetínští hokejisté ve večerním zápase podlehli Kladnu 1:4, v boji o extraligu tak hned od úvodu musí dotahovat manko. „Zrovna dneska jsme měli smůlu v zakončení. Několikrát nám to skákalo na brankové čáře. Zítra se to zlomí,“ nepochyboval v pozápasovém rozhovoru pro Českou televizi útočník hostů Štěpán Matějček.

Útočník Štěpán Matějček. Ilustrační foto. | Foto: archiv Deníku

Žádný ostych, na to zapomeňte! Valaši si to přijeli k Rytířům rozdat na férovku. V první části měli dvě solidní šance ke skórování, soupeře do pořádné nepustili.

Zlomila je druhá třetina. Nechali se strhnout, prvních pět minut se hrálo nahoru dolů. Domácí se po chybě Larsena v obranném pásmu rychle dostali před branku soupeře, Jarůšek ještě chytře přihrál Filipovi a ten úspěšně zakončil.

Kladno do konce třetiny přidalo další dvě trefy. Po 40 minutách prakticky bylo rozhodnuto.

OBRAZEM: Vsetín vkročil do baráže prohrou. Řádil bývalý reprezentant Jarůšek

„Inkasovali jsme první blbý gól, pak se to trochu sesypalo,“ mrzelo Matějčka.

„Do té doby jsme hráli velice dobře, měli jsme šance. Dopustili jsme se však několika malých chyb. Je potřeba se lépe koncentrovat,“ velel po druhém dějství bek Valachů Mad Larsen.

Vsetín neměl co ztratit, na soupeře naskočil. Brzy si velkou příležitost na brankovišti vypracoval Matějček, domácího brankáře však nechal vyniknout.

„Dostali jsme z toho, nehráli jsme vůbec špatně. Naopak jsme měli více ze hry. Brízgi (Adam Brízgala) to chytil moc hezky. Ještě jsem si to měl potáhnout dál, dával bych to do prázdné brány. Ukvapil jsem se,“ uznal útočník, jenž si v letošní sezoně zahrál už v krajském přeboru, II. lize, I. lize a teď i také v překlenovací soutěži o Tipsport extraligu.

Rytíři ve třetím dějství naopak zvýšili na 4:0. Dvě a půl minuty před koncem jen korigoval Štěpán Matějček.

„Gól je do dalších zápasů určitě důležitý. Budeme vědět, že brána není zakletá, jeden puk jsme tam dostali. Šancí jsme měli extrémně moc. Byla to velká smůla,“ mrzelo 26letého útočníka.

„Šance musíme proměňovat,“ přitakal Larsen.

Tým Jiřího Weintritta v zápase nevyužil pět přesilových her. V nedávno skončeném play-off letošního ročníku Chance ligy se přitom blížil k úspěšnosti třiceti procent.

„Budeme muset jednodušeji. Něco tam spadne,“ věří autor jediné středeční vsetínské trefy Matějček.

Druhý duel se hraje už zítra. Začíná se v 18 hodin.