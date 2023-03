O hrdinovi večera měli vsetínští fanoušci jasno – dlouho jím byl střelec jediného gólu Pavel Klhůfek. Drtivá většina diváků s tímto vědomím žila ještě po odchodu z Lapače. Jak sám zlínský odchovanec připouští, vše bylo jinak. Nedělní výhru Valachů nad Prostějovem zařídil Roman Půček.

Pavel Klhůfek byl v neděli u jediného gólu zápasu. | Foto: Deník/Radek Štohl

„Míra Holec dobře zavezl puk za branku Prostějova. Vjel jsem před ní a naslepo jsem to tam dával. Byl u toho Půčis, nevěděl jsem, jestli to tečoval, nebo ne. Pak mi řekl, že ano,“ popsal Klhůfek jedinou trefu druhého semifinále Chance ligy.

Při zápasech Vsetína s Prostějovem byste čekali gólové hody. Tentokrát to ovšem bylo jinak. „Popravdě jsem vůbec nečekal, že by to mohlo být o jednom gólu. Chtěli jsme hrát zezadu, zodpovědně. Hosté spíše měli území převahu, střely zpoza beků. Dobře jsme to odbránili. Zvládli jsme to daleko lépe,“ radoval se po utkání bývalý útočník slovenských Košic nebo Chomutova.

Rovněž nedělní zápas přinesl pošťuchování a strkanice. Největší pozornost strhla situace z konce zápasu, kdy se po závěrečné siréně strhla menší mela. „Prostějov to asi neunesl, prohrál u nás dva zápasy. Po průběhu utkání si možná myslí, že byli lepší, je tam tak asi nějaká frustrace. Takto si to vybijou. Můžeme se tomu jenom smát. Tyto situace ale k play-off patří,“ klidní emoce.

Na oba víkendové zápasy dorazilo více než 3 500 diváků. Na Lapači opětovně byla fantastická atmosféra, která domácím pomohla ke dvěma vítězstvím. „Je to fantastické,“ zářil šťastný Klhůfek.

„Devadesát procent duelů v sezoně jsme vyhráli o gól. Fanoušci jsou jedním z hlavních důvodů, proč tyto zápasy dotáhneme do vítězného konce. Díky nim to většinou úspěšně odbráníme.“

Pavel Klhůfek je zatím jednou z hlavních tváří série mezi Vsetínem a Prostějovem. V prvním utkání zařídil důležitou trefu na 3:2, v neděli byl u jediného gólu utkání. V lajně si skvěle vyhovuje s Miroslavem Holcem a Romanem Půčkem.

Trio útočníků ve dvou zápasech semifinále nasbíralo devět kanadských bodů.

V play-off mají už 17 bodů.

„Od příchodu Miry hrajeme spolu, sedli jsme si. Míra je zkušený hráč, pomůže dopředu i dozadu. Půčis je mladý kluk, který umí dát gól a vybojovat souboje. Dobře se doplňujeme, fungujeme nám to. Je však úplně jedno, kdo dává branky,“ zdůrazňuje šikovný forvard.