Robe i přes další těsnou ztrátu těsně drží třetí příčku.

„Protože chceme začít play-off doma, je naší metou udržet stávající třetí místo,“ potvrdil pro klubové stránky po kvalitním duelu vsetínský asistent trenéra Luboš Jenáček.

„Ztráta třináct bodů je hodně. Nevím co by se muselo stát, aby Přerov o ni přišel. Tolik už toho asi neprohraje, jako my nevyhrajeme,“ doplnil.

„Byl to zápas hodný play-off. Výsledek není nyní až tak důležitý, byl to kvalitní zápas. A že jde první liga dolů? S tím zásadně nesouhlasím! Dnešní duel toho byl důkazem, měl vynikající parametry,“ poznamenal vítězného týmu Jakub Grof.

Přerov na Lapači podruhé v sezoně zvítězil a zaslouženě. Hosté podali na Lapači kompaktní výkon a většinu času byli ve dvoubrankovém vedení.

Domácí se dlouho marně pokoušel najít recept na organizovanou defenzivu soupeře, nepomohly ani přesilové hry. Naději pro vykřesal premiérovou trefou v zelenožlutém dresu Vlach, ale ani ve hře bez brankáře se Valachům vyrovnat nepodařilo.

„Byl to velmi kvalitní duel. Nastoupili jsme hodně namotivovaně, i proto některé zákroky byly na hraně a sudí je posoudil, jak posoudil. Možná jsme měli někdy v soubojích zbytečně krvavé oči. Ale chtěli jsme do toho jít naplno,“ chápe Jenáček.

Také v jeho očích derby již nyní splňovalo parametry play-off.

„Jak zápas odstartoval, tak skončil – v emocích. Byly tam ostré souboje, šarvátky, opravdu play-off hokej. Hodně jsme se tlačili do zakončení, ale až na tu poslední jsme si přesilovkami moc nepomohli a měli jsme,“ označil za klíčové vsetínský asistent.

„Prohráli jsme proto, že jsme dali o gól méně. V této fázi nás to mrzí, ale výsledek není určující,“ dodal.

Další zápas čeká vsetínské hokejisty již ve středu a opět před svými fandy, kdy vyzvou Litoměřice.

VHK ROBE VSETÍN – PŘEROV 2:3 (0:2, 1:1, 1:0 )

Branky a nahrávky: 32. Dostálek (Březina, Smetana), 55. R. Vlach (Rehuš, Jonák) – 8. Hejcman (Moučka, Číp), 13. Pšurný (T. Doležal, Navrátil), 33. Navrátil (Weinhold). Rozhodčí: Souček, Jaroš – Otáhal, Blažek. Vyloučení: 6:7. Využití: 1:1. Diváci: 2920.

Vsetín: Gába – Smetana, Teper, Slováček, Kudělka, Jeřábek, Holomek, Dudáš – Jonák, Rehuš, Gorčík – Březina, Pechanec, D. Tůma – Karafiát, R. Vlach, Dostálek – Procházka, Šilhavý, Vítek.

Přerov: Klimeš – Krisl, Weinhold, Bodák, Zbořil, Forman, Šnajnar – T. Doležal, Pšurný, Navrátil – Moučka, Hejcman, Číp – Goiš, Berger, Š. Kratochvil – Matěj Svoboda, Süss, F. Dvořák.

DALŠÍ VÝSLEDKY 21. kola – o pořadí v play-off: Chomutov – Havířov 3:1 (2:0, 1:1, 0:0), Poruba – Č. Budějovice 1:8 (0:2, 0:1, 1:5), Slavia Praha – Litoměřice 3:4 (1:2, 1:0, 1:2).

1. Č. Budějovice 51 43 1 3 4 233:112 135

2. Přerov 52 27 7 13 5 141:110 100

3. Robe Vsetín 51 24 5 17 5 156:132 87

4. Chomutov 52 26 2 20 4 153:136 86

5. Slavia Praha 52 24 6 21 1 155:145 85

6. Litoměřice 52 22 4 20 6 171:162 77

7. Havířov 51 24 1 24 2 130:135 76

8. Poruba 51 21 3 27 0 148:158 69

O účast v předkole: Třebíč – Kadaň 11:1 (2:0, 4:1, 5:0), Sokolov – Jihlava 2:6 (0:3, 1:1, 1:2), Ústí n. L. – Prostějov 4:1 (0:1, 3:0, 1:0).

1. Jihlava 50 26 2 14 8 149:115 90

2. Třebíč 50 23 4 18 5 149:134 82

3. Fr.-Místek 49 20 8 17 4 173:138 80

4. Prostějov 51 21 3 20 7 165:160 76

5. Benátky n. J. 49 10 12 24 3 127:165 57

6. Ústí n. L. 51 11 2 32 6 134:206 43

7. Kadaň 51 11 3 34 3 113:215 42

8. Sokolov 51 7 4 36 4 134:208 33