„Už měsíc jsem však v tréninku. Ze začátku to ještě nebylo naplno, poslední dva tři týdny už ano. Samozřejmě bude těžké se do toho znovu dostat, přeci jen jsem nehrál měsíc a půl. Počítám s tím,“ říká na rovinu oblíbenec domácího publika.

Když podstoupíte operaci, často na tak rychlý návrat nemyslíte. Odlišné to ovšem bylo v případě Adama Hořanského. „Kdo mě zná, tak ví, že se zraněními bojuju jiným stylem, mám trochu jiný práh bolesti,“ usmívá se.

Tesařík potvrdil návraty dvou hráčů. Mluví o zraněních, Hrňovi i čtvrtfinále

„Některé věci, které jsem měl dělat po třech čtyřech týdnech, jsem zvládal dříve. Hlavně jsem nic nechtěl uspěchat, v což pevně věřím, že tak bylo. Jsem hodně rád, že se to podařilo takto brzy, že jsem nevypadl ani z kondice. Doufám, že to potvrdím na ledě,“ přeje si Hořanský.

Vezmeme-li v potaz relativně nedávno prodělanou operaci, bleskurychlý návrat valašského bojovníka je dost nečekaný. „Trenéry jsem ani nepřekvapil, pan Weintritt (Jiří Weintritt) mě zná už od dítěte. Dobře ví, jak na tom jsem. Někteří spoluhráči se tomu asi diví, smějí se. Většina kluků mě ale už zná, ví, jak to mám nastavené,“ culí se forvard, který v minulosti například prošel i zlínskou juniorkou.

Že se Adam Hořanský umí vrátit dříve ukázal v letošním ročníku už podruhé. Vsetínu se zranil v generálce na Chance ligu. „Bylo to podobné zranění, naštěstí ne na operační zákrok. Rekonvalescence trvala tři týdny, po týdnu jsem byl zpátky v plném tréninku,“ ohlíží se za zraněním z měsíce září.

Vsetín přišel o Hořanského. Soupeř hrál za hranou tvrdosti, zlobí se Weintritt

Teď už je však v pořádku. Připravený udělat vše, aby svému mančaftu znovu pomohl dojít v play-off co nejdále. „Jestli v sobotu budu hrát? To prozradit nemůžu, uvidí se,“ vyřkl tajemně.

Valaši ve čtvrtfinále Chance ligy nakonec vyzvou Přerov, který v předkole uspěl s rezervním týmem Pardubic. Zubři první zápas prohráli 0:4, ve středu a čtvrtek zvítězili 3:2. „Pro nás je to dobře, konečně budeme mít někoho jiného, než Jihlavu nebo Prostějov,“ připomněl s úsměvem tradiční soupeře Vsetína z posledních let.

„Každopádně to s nimi bude těžká série, hrají urputný hokej, výborně do obrany. Bude to i vyhrocené, čtvrtfinále se Zlínem by na druhou stranu bylo v tomto ohledu horší,“ zmínil potenciální duel rivalů, který „hrozil“.

Derby pro čtvrtfinále: Vsetín v boji o semifinále vyzve Přerov

Hořanský to už zmínil, Zubři by se znovu měli odrazit od kvalitní defenzívy. „Navíc u nich chytá Postava (Michal Postava), který měl v základní části nejlepší čísla, pokořit ho bude klíčem k úspěchu. Musíme do toho nastoupit hned od začátku, nedat jim tzv. čichnout a zlomit to na svoji stranu. Důležité budou především první dva zápasy,“ ví dobře.

Zápasy Vsetína s Přerovem vždy mají skvělou atmosféru, což by nyní mělo být ještě umocněno o bitvy o semifinále play-off. „Nejlepší by samozřejmě bylo vyprodáno. Když ale přijde čtyři nebo čtyři a půl tisíce diváků, budeme naprosto spokojeni. Atmosféra na Lapači totiž vždy bývá výborná!“ uzavírá autor čtyř letošních branek.

Každá další bude v play-off o to cennější.