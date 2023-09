Když trenér Jiři Weintritt oznamoval jeho absenci, fanoušci Vsetína čítali další citelnou ztrátu. Zranění hokejového útočníka Adama Hořanského by však nemělo být až tak vážné, jak se zprvu možná mohlo zdát.

První trénink hokejistů Vsetína na ledě. | Video: Radek Štohl

„Teď je to dva dny čerstvé. Doufám, že příští týden už do toho budu moci naskočit, že vše bude v pořádku. Zatím ale nemůžu říct, že to tak bude," pronesl Hořanský v pátek na Valašském záření.

Velký bojovník musel ve středu proti Michalovcím odejít předčasně z ledu pět minut před koncem střetnutí, na pozápasové tiskové konferenci pak o jeho zranění informoval kouč Weintritt.

Vsetín přišel o Hořanského. Soupeř hrál za hranou tvrdosti, zlobí se Weintritt

Vsetínští hokejisté vstoupí do nadcházející sezony Chance ligy už příští středu těžkým zápasem na ledě Třebíče, o tři dny později se poprvé v soutěžním ročníku představí domácím fanouškům, v sobotu od 17 hodin přivítají pražskou Slavii.

„Fanouškům bych chtěl vzkázat, ať fandí stejně jako v předchozích sezonách. A bude to super," dodává 27letý rodák ze Vsetína.

Hrňa bude novým kapitánem Vsetína. Koho má za asistenty?

Hokejový Vsetín představil domácí dres! Rozloučil se s Říhou