Přerov však zabojoval a přesně v 50. minutě srovnal na 3:3. Ve zbytku zápasu už branka nepadla, o osudu tak musely rozhodnout samostatné nájezdy. Zatímco domácí ze čtyř pokusů využili tři, na straně Vsetína ztroskotali Berger, Indrák a Gago. „U nájezdů už je to takový vabank. Já jsem spokojený," hodnotil Stantien porážku 3:4 po samostatných nájezdech.

„Jsem rád, že chlapci bojovali až do konce. Bylo to nahoru dolů, prohrávali jsme, potom jsme vedli a myslím, že za ten výkon si chlapci zaslouží pochvalu. Góly na venkovním ledě jsou dobré," pochvaloval si po konci utkání zisk bodu hlavní trenér Valachů Roman Stantien.

Byla to vyrovnaná bitva, ve které rozhodly až samostatné nájezdy. Hokejisté Vsetína ve večerním sobotním zápase na ledě Přerova ve čtvrtém kole Chance ligy prohráli 3:4 po samostatných nájezdech, do zápasu přitom nezasáhlo hned šest hráčů – Jiří Říha, Lukáš Buchta, Lubomír Štach, Luboš Rob, Daniel Klímek, a Adam Zeman. V penaltové loterii neuspěl ani jeden z hostujících hráčů.

