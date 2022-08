„Na ledě by se měla objevit také nová akvizice týmu, útočník Dominik Pokorný. Na zkoušku do přípravy zasáhne rovněž obránce Richard Liss, který se objevil v bobřím dresu ve dvou zápasech již v minulé sezóně,“ připomněl klub v oficiálním prohlášení.

27letý Pokorný je odchovancem Vsetína, prošel si však také mládeží Sparty Praha a Komety Brno. Za sebou má celkově 77 startů v juniorských reprezentačních výběrech, včetně Memoriálu Ivana Hlinky. Na dospělé úrovni působil ve Vsetíně, Třebíči, Šumperku a naposledy Kopřivnici. V sezoně 2018/2019 rovněž nastupoval u Bobrů, ve 27 zápasech zapsal 16 kanadských bodů.

O sedm let mladší Liss se řadí do líhně zlínského hokeje, později se objevil v mládeži Vsetína či Uherského Brodu. V uplynulém ročníku naskočil do dvou zápasů v dresu Valašského Meziříčí.

„Do přípravy Valachů by měli také zasáhnout hráči ze sousedního Vsetína, konkrétní jména však v tuhle chvíli nejsou oficiálně potvrzena. O dalších hráčích bude probíhat jednání zejména během přípravného srpnového období,“ dodali Bobři.