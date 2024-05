O místo v sestavě hokejového Vsetína zabojuje Erik Pospšíil. 20letý útočník v juniorských letech patřil k vysoce produktivním hráčům, skvělé statistiky si přenesl také do II. ligy v Technice Brno. Valaši o tomto podpisu informovali na oficiálním webu.

Erik Pospíšil | Foto: VHK ROBE Vsetín.

„Je to pro mě velká čest a jsem nesmírně šťastný, že jsem mohl podepsat smlouvu na Vsetíně. Těším se a nemůžu se dočkat, až si budu moct zabojovat o místo v sestavě. Doufám, že se ukážu v tom nejlepším světle a budu pro tým přínosem,“ raduje se Pospíšil.

Urostlý forvard (193 centimetrů) zaujal už v sezoně 2019/2020, ve třetí nejvyšší juniorské soutěži v dresu Boskovic zapsal 74 kanadských bodů. Své kvality potvrdil také o soutěž výše v Technice Brno, za kterou ve 43 utkáních vsítil 39 gólů, na 32 přihrál.

O ročník později ve 34 zápasech získal 55 bodů. V loňské sezoně dostal první pořádnou šanci v A-týmu, v Technice Brno hrající II. ligu nabral 44 bodů ve 43 duelech (19+25).

„Potvrdilo se mi, že je to opravdu talentovaný hráč. Shodli jsme se na tom, že ho vezmeme do naší organizace a bude svůj talent rozvíjet na Valašsku. Je to vysoký hráč, navíc pravák, který může hrát na křídle i na centru. Má všechny předpoklady, aby se v dospělém hokeji prosadil, a proto je v naší organizaci,“ líčí asistent trenéra prvního týmu Vsetína Luboš Rob starší.