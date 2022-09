„Podobná věc se nám stala už na jaře v Plzni, stálo nás to tehdy finále a nyní nás to stálo bod,“ připomněl jeden z nejzkušenějších hráčů Zubří Ondřej Mika. „Ztratit zápas v poslední sekundě se jednou může stát, ale dvakrát v tak krátkém čase, to ale už za smůlu nepovažuji!“ hřímal zklamaný odchovanec Zubří. „To není o smůle, ale přístupu, kdy jsme měli přerušit v posledním útoku hráče, aby to nemohl dát do šibenice! Jsme zdrcení!“ přiznal.