Velmi blízko vynucení si čtvrtého domácího zápasu série o 3. místo v extralize byli o víkendu házenkáři Zubří. Přestože chvíli po změně stran vedli v Lovosicích už o sedm branek, nezvládli koncovku, potřetí v řadě padli a přenechali bronzové medaile domácím. Ti na ně čekali dlouhých osm let!

Házenkáři Zubří budou v odvetě boje o extraligu stahovat s Hranicemi manko 4 branek. | Foto: Deník/Martin Břenek

Na valašský výběr zbyly bramborové medaile. „Škoda, vítězství nyní bylo blízko. Lovosice ale splnily roli favorita a my ze současných podmínek, zdravotní situaci týmu vytěžili maximum,“ přiznal trenér Zubří Peter Dávid, který u týmu zůstává i v příští sezoně.

Rozběhly se rovněž barážové souboje o extraligu, které se hrají pohárovým způsobem, tedy systémem doma – venku. V něm má náš region zastoupení v podobě vítěze I. ligy Vsetína.

Na palubovce nejhoršího celku nejvyšší soutěže dlouho vzdoroval, aby nakonec uhrál čtyřgólovou porážku, která není špatná do odvety, která je v srdci Valašska na programu v sobotu od 17 hodin.

„Soupeř je více než hratelný, i nyní byl k poražení. My ale nepodali náš obvyklý výkon a je otázka, nakolik má na to vliv soupeř,“ poznamenal kouč Vsetína Andrej Titkov.

Byli to přitom Hraničtí, kteří po přestávce chvílemi vedli až o sedm branek! „Právě špatný nástup do druhé půle a střelecký výpadek nás připravil o lepší výsledek, asi i výhru. Nebylo to pohledné utkání, rozdíl mezi oběma celky nebyl takový, jak napovídá výsledek. Cítím naprosto vyrovnanou sérii,“ vnímá úspěšný trenér, který již jednou postup mezi elitu slavil, před více jak deset lety se Zlínem.

„V domácí odvetě očekávám zlepšení našeho výkonu, neboť v I. lize jsme odehráli mnohem lepší zápasy, narazili jsme na kvalitnější soupeře. Cílem je vyhrát s výsledkem, který nám umožní jít dále. Rozhodně se chceme i kvůli našim fanouškům rozloučit se sezonou vítězstvím,“ má jasno vsetínský Andrej Titkov.

Série o 3. místo: LOVOSICE – ROBE ZUBŘÍ 31:30 (13:17)

Nejvíce branek: Trkovský 9, Jenko Bogdanić 7, Hniďák 5 – Mořkovský 7, Mazurek 7, Mizera 6. Rozhodčí: Hájek, Kozler. Sedmimetrové hody: 2/2 – 2/1. Vyloučení: 6:4. Konečný stav série 3:0.

Baráž o extraligu: HRANICE – BEECH VSETÍN 29:25 (13:12) | 14.5.2023

Nejvíce branek: Halama 7, Piwko 6, Dořičák 5 – Magrla 7, Vavrys 4, Weintritt 4. Rozhodčí: Horáček, Novotný. Sedmimetrové hody: 2/2 – 4/4. Vyloučení: 5:1. Diváci: 248

Maloměřice - Litovel 29:26 (14:13)