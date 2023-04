Třetí zápas semifinálové série play-off neustáli. Extraligoví házenkáři Zubří nezvládli sobotní duel v Plzni, přesto jsou Valaši odhodlání ve středu v domácím prostředí vrátit přímý duel opět na Západ Čech.

3. zápas semifinále extraligy Talent tým Plzeňského kraje - Robe Zubří 37:22. | Video: Martin Švec

„Zbraně neskládáme, kluci jsou Valaši, budeme bojovat do posledního dechu, dáme do toho maximum! Potřebujeme však vyztužit defenzivu. Když nezlepšíme obranu, nemáme šanci,“ varuje trenér Robe Peter Dávid.

Valašské Meziříčí doplatilo na zahozené šance. Hajného trápí jednoduché branky

„Po všech stránkách jsme v sobotu selhali, byl to asi nejhorší zápas, co jsem v Zubří. Kvůli výpadku Matěje Havrana se nám úplně rozpadla obrana, to není výmluva, každý ví, že je to pro nás klíčový hráč,“ poznamenal po sobotním duelu kouč Zubří Peter Dávid.

Jeho svěřenci drželi s vítězem základní části krok jen deset minut. Poté se rozjela domácí mašina a prakticky do přestávky bylo rozhodnuto, manko Zubří bylo desetbrankové! „Také jsme zklamali v koncovce, už poněkolikáté nás vychytal Filip Herajt, a když už jsme ho překonali, trefovali jsme brankovou konstrukci. Ani později jsme se nedostali do zápasu. Když už to bylo o dvanáct, prostřídal jsem hráče a šetřili jsme síly na středu,“ dodal zkušený slovenský lodivod.

Spokojenost v řadách Západočechů byla o víkendu zasloužená. „Na začátku jsme se nebyli schopní střelecky prosadit, bylo to statické a šli jsme do zakončení příliš brzy. Naštěstí nás podržel Filip Herajt v brance, pak už jsme se rozjeli. Vyhrát se Zubřím poločas o deset branek je skvělé, z našeho pohledu to bylo velmi dobré utkání, mohli jsme i pošetřit klíčové hráče,“ potvrdil trenér Plzně Petr Štochl.

Každý šel nadoraz, připouští Weintritt. Klhůfek a Vávra měli zlomený prst

„Zubří si věřilo, že by po domácím vítězství mohlo uspět i v Plzni. Ale my jsme ukázali, že chceme jít do finále, udělali jsme pro to maximum, ale potřebujeme vyhrát ještě jednou. V Zubří nás zase čeká bouřlivá atmosféra, diváci je poženou. Nám ti naši doma taky extrémně pomohli, když jsem viděl zaplněnou halu půl hodiny před zápasem, měl jsem velkou radost. Je vidět, že diváci jsou vtažení do hry, chtějí nám pomoct. My jim za to děkujeme, byli hráčem navíc,“ dodal Štochl.

PLZEŇ – ROBE ZUBŘÍ 37:22 (19:9)

Nejvíce branek: Režnický 10, Douda 5, Nejdl 4 – Mořkovský 6, Mičkal 6, Mizera 4. Rozhodčí: Králíček, Letev. Sedmimetrové hody: 4/3 – 4/3. Vyloučení: 8:6. Diváci: 1200. Stav série: 2:1.

Další výsledek semifinále play-off: Lovosice - Karviná 30:34 (Stav série: 1:2).