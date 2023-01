„Opak je pravdou. Něco podobného jsem ve své trenérské kariéře nezažil. Tolik smůly, zranění a nemocí, co provází zuberskou kabinu, to je moc i na dva týmy,“ posteskl si trenér valašského, aktuálně devátého celku extraligy házenkářů Peter Dávid.

Do přípravy se již s Novým rokem naplno zapojily opory Mořkovský s Mikou, ovšem zraněný kotník podle všeho opět nedovolí nastoupit Havranovi, přičemž do konce sezony je mimo hru dvojice Hýbner s Palátem. „Aktuálně v posledních dnech nás ve velkém začaly trápit virózy, další minimálně tři hráči, opory jsou nemocní. Všechny jsme hned izolovali od týmu, tak snad z toho nebude v kabině epidemie,“ děsí se slovenský kouč.

Jeho, ani vedení zuberské házené neutěšený zdravotní stav a kopec smůly nenechává klidné, a i proto během přestávky domluvili doplnění, posílení kádru. Do konce sezony přichází zvýšit konkurenci na pozici spojek Christián Uhriňák z Martina, a formou střídavých startů, výpomoci z prvoligových klubů, jsou připraveni pivot Marek Třeštík z Rožnova p. R. a ostrá spojka František Nesvadba ze Vsetína. „V případě posledně jmenovaných jde opravdu o výpomoc, jako v případě brankáře Milana Maliny. Pokud se budou termíny zápasů krýt, prioritu má jejich mateřský prvoligový klub,“ upřesnil Dávid.

I přese všechny zdravotní problémy vyšly Zubří přípravné zápasy a zejména generálka na jedničku. Ze čtyř zápasů tři ovládli, včetně posledního s rakouským Kremsem (33:31). „Zde to nevypadalo špatně, ale to jsme byli v rámci možností kompletní,“ připomněl slovenský kouč, který si už trochu na práci se stále jinou, nekompletní sestavou zvykl.

„Co nás nezabije, to nás posílí. Všechno zlé je pro něco dobré. To jsou přísloví, která se u nás bezezbytku naplňují. Prostor dostávají mladí, kteří o tak velké šanci a porci minut si mohli před sezonou nechat jen zdát. Nestandardní situace si taky žádá zvýšenou trpělivost fanoušků a vedení, které se nám dostává ve velkém měřítku,“ poděkoval za sebe a tým.

Za to slíbil bojovnost a improvizaci s cílem dosáhnout v každém zápase na co nejlepší výsledek. „V odvetné části si musíme zvyknout, že nikdy nebudeme vědět, v jakém složení nastoupíme. V plné sestavě jsme hráli v této sezoně jen jednou – v Karviné. I proto si nedáváme za cíl konkrétní příčku před play-off, ale v extrémně vyrovnaném ročníku vůbec se dostat do play-off. To je pro nadcházející týdny náš jediný cíl!“ potvrdil Dávid. „I pro mě je to obrovská výzva, ale i na mě toho moc. Dál budeme improvizovat, makat, ale čarovat neumím, to jsem se ještě nenaučil. Nejsem David Copperfield,“ pousmál se.

I proto středeční rozjezd druhé fáze televizním zápasem v Brně, s přímým konkurentem v boji o první osmičku, není ideální. „Na rozdíl od nás jsou domácí téměř kompletní, ještě posíleni. My se však nebudeme bát a budeme bojovat, abychom se pokusili o druhou výhru na palubovce soupeřů,“ dodal odhodlaně trenér zuberských házenkářů Peter Dávid.