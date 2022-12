„Propadli jsme ve hře jeden na jednoho, to rozhodlo. Zlomilo se to necelých deset minut do konce utkání,“ označil za klíčové kouč Zubří Peter Dávid.

Prakticky téměř celý zápas se oba celky se v bouřlivé kulise zaplněné valašské arény přetahovaly o vedení. Zlom přišel deset minut před koncem, kdy i díky dvanáctigólovému Patzelovi Karviná sérii čtyř branek získali klid a náskok. Domácím nepomohl ani fakt, že se z marodky vrátila uzdravená opora Lukáš Mořkovský, jenž se prosadil devětkrát.

„Tam je obrovská kvalita Karviné. My jsme se hodně nadřeli na góly. Pro diváky dobrý zápas, pro nás zklamání. Na konci jsme riskovali s vysunutou obranou dva-čtyři, ale to byla Karviná už rozjetá. Neskutečný Martin Galia, co on je ještě schopný odchytat. My už strašně potřebujeme návrat zraněných,“ zopakoval trenér Zubří.

„Vyhráli jsme zde i díky oslabené sestavě soupeře. Gratuluji Peterovi Dávidovi, jak pracují s mladými hráči, některé ani neznám,“ smekl po utkání trenér Slezanů Michal Brůna. „Zubří drželo zápas padesát minut. My jsme se po prvních patnácti minutách rozhodli, že rušíme kombinační hru, Krupa byla v bráně z dálky dobrý. Chodili jsme jeden na jednoho a rozhodli jsme to tím,“ dodal trenér Baníku.

HC ROBE ZUBŘÍ – HCB KARVINÁ 26:30 (14:13) | 30.11.2022

Nejvíce branek: Mořkovský 9, Mazurek 5, Mičkal 4 – Patzel 12, Fulnek 7, Solák 5. Rozhodčí: Bubeníček – Petruška. Sedmimetrové hody: 5/4 – 1/1. Vyloučení: 2:5. Diváci: 964

DALŠÍ VÝSLEDKY 16. kola extraligy: Strakonice – Lovosice 28:36 (16:20), Dukla Praha – Nové Veselí 37:32 (16:16), Hranice – Kopřivnice 24:29 (9:15), Jičín – Maloměřice 29:21 (12:16), Prešov – Brno 32:22 (13:10), Plzeň – Fr.-Místek 31:26 (14:15).