/ROZHOVOR/ Před rokem se připravoval na play-off české extraligy. Teď nastupuje v norské lize za Elverum a třeba před týdnem remizoval v Lize mistrů s věhlasným Kielem. Exzuberský brankář Šimon Mizera si zatím svůj házenkářský sen užívá plnými doušky.

Brankář Šimon Mizera. | Foto: pro Deník Ondřej Grůza

„Jsem obrovsky spokojený. Ten přestup možná i předčil má očekávání,“ říká upřímně 22letý gólman, který je momentálně na srazu české reprezentace v dalším kvalifikačním bloku na mistrovství Evropy.

V něm Češi ve středu v Brně porazili favorita skupiny Island 22:17 a výrazně se tak přiblížili postupu. Odveta proti stejnému soupeři čeká českou reprezentaci v neděli.

„Byl to zápas obran. Jak nám, tak i Islandu fungovala na sto procent. Tomu odpovídá i počet gólů, který je na dnešní rychlou házenou hodně nízký. Navíc Ludva v brance chytal fantasticky,“ chválil Mizera po zápase svého kolegu mezi třemi tyčemi Tomáše Mrkvu.

Ten vás nakonec ani nepustil do brány…

Z jeho strany to byl výborný výkon od první do poslední minuty. Takže tam nebyla ani myšlenka na vystřídání brankářů. Nevím, jaké měl procento, ale bude to kolem padesáti. Hlavně ze začátku, než jsme získali sebevědomí, tak pochytal hned čtyři náskoky z šestky a to nám pomohlo, aby nám Island neodskočil. Pak jsme se chytli i v útoku, začaly nám padat góly a už to šlo. Pomohlo nám hodně i publikum.

Jak velká komplikace bylo vyloučení obranáře Zemana na začátku druhé půle?

Určitě to byla komplikace, ale máme další kluky, co umí bránit. Dokázali jsme si s tím nakonec poradit. Matěj Havran hrál neskutečně. Lítal ze strany na stranu a dělal přesně to, co měl. Byl výborný.

Co čekat v neděli v odvetě na Islandu?

Jak bylo tady naše publikum úžasné, tak nepochybuju o tom, že si na nás Island připravuje to stejné. Může to být úplně odlišný zápas, může padat víc gólů, protože dneska to bylo abnormální. Na zápas se těšíme a budeme bojovat o další body. Oni jsou v pozici, kdy musí, tak třeba na ně padne deka. Ale mají zkušený tým a nebude to jednoduché.

Před rokem jste se chystal v Zubří na čtvrtfinále proti Novému Veselí, teď jste v Norsku a před týdnem třeba remizoval v Lize mistrů s Kielem. Jak se poslouchá takový skok?

Skok je to rozhodně obrovský (úsměv). Na to se asi ani nedá připravit v české lize. Důležité je se pak rychle adaptovat. Zahraničí hráče posune mnohem dál. Před sezonou se v Elverumu dost proměnil tým, takže jsme měli začátek hodně špatný. Postupně jsme se ale zlepšovali a teď to šlo vidět i na tom výkonu proti Kielu.

Právě v zápase s Kielem jste se postavil proti svému kolegovi Mrkvovi. Hecovali jste se před utkáním?

Máme spolu kamarádský vztah (úsměv). Potkali jsme se před i po utkání a povídali si spolu. Těšili jsme se oba na ten zápas, ale nějak úplně jsme do sebe neryli.

Který zápas jste si v Lize mistrů užil nejvíc?

Když jsem se dostal na hřiště, tak jsem si užíval úplně každý. Zahrát si Ligu mistrů a ještě si ji jako brankář zachytat, v jednadvaceti letech, tak to je něco úžasného. Užíval jsem si každý zápas. Když jsem odcházel ze Zubří, tak jsem nečekal, že v Lize mistrů budu mít tolik prostoru.

Co bylo na začátku po přestupu nejtěžší?

Možná adaptovat se na jazyk. Člověk není zvyklý mluvit s cizinci, když žije celý život v Česku a ve škole se toho moc nenamluví, naučí se spíš gramatiku. Když pak přijdeš, tak rozumíš, ale v tom mluvení byl ze začátku trochu blok. Ale po krátké době jsem se do toho dostal. V týmu vládne angličtina.

Jaká je norská liga?

Všechno je v ní strašně rychlé a hráči jsou silově dobře připravení. Hodně se klade důraz na čas v posilovně.

Jakou nyní máte pozici v týmu?

V týmu jsem brankářská dvojka, ale prostoru dostávám hodně. Nemůžu si na nic stěžovat. Máme výborného trenéra brankářů, který se mi snaží radit v tom, co dělám. Nechce po mě nic, co by změnilo můj styl. Radí mi v mém stylu a třeba opravuje nějaké návyky, co jsem měl. Posouvá mě to zase o kus dál.

Co volný čas, jak ho v Norsku trávíte?

Chodím na kávu (smích). To je moje nejčastější aktivita, spolu se srbským a právě i islandským spoluhráčem. Chodívám se i projít po městě. Co se týče cestování, tak pár míst už jsem viděl, ale v tom volném čase, co máme, se toho moc stihnout nedá. Norsko je navíc obrovské.

DAVID JANOŠEK