„Mají větší zkušenosti, než my. Máme mladý tým a v rozhodujících chvílích to jako mladší hráči neustojíme,“ litoval po utkání křídelník Jakub Cibulec, pro kterého je to teprve druhá sezóna v extraligovém celku Zubří.

Zubřané se v letošním kalendářním roce střetli s Plzní už pošesté. Výrazně lépe se v této minisérii daří Západočechům, kteří v sobotu zapsali páté vítězství.

„Měli kvalitnější útok. My potřebujeme doma dávat víc, než třicet gólů, abychom vyhráli,“ doplnil 19letý zuberský odchovanec.

Co chybělo k vítězství?

Myslím si, že větší kvalita v naší obraně. Plzeň nás dost přehrávala. V útoku nebyl až takový problém. Když to byla ale remíza, tak jsme prohráli naši přesilovku, kterou jsme tak nevyužili. Pak už rozhodovaly jen maličkosti, nezvládli jsme rozhodující momenty.

Hojně jste dnes využívali prostor křídel, byla to taktika?

Vyplynulo to ze hry. Plzeň to zhušťovala na střed, kde to bylo nepropustné, takže bylo více prostoru na křídlech. Využili jsme toho, dali jsme si to do lajny a padalo nám to.

V kádru Plzně se letos daří i 212cm vysokému Bláhovi. Připravovali jste se speciálně na něj?

Ani ne, trenér ke každému hráči něco řekne. Věděli jsme, že Bláha je střelec z dálky, že na něj musíme vycházet. Daleko víc, než je obvyklé. Ten pohyb mu celkem chybí, je tou výškou trochu limitovaný, tak jsme se ho snažili eliminovat vysunutou obranou.