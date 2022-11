„Věděl jsem, že severská házená je někde jinde, ale že až tak, to mě překvapilo. Soupeř byl na nás skvěle připraven. Motivuje to k další práci na sobě,“ říká 20letý házenkář, který v loňské sezoně byl v dresu Bystřice pod Hostýnem nejlepším střelcem první ligy.

V sobotním odvetném utkání Zubřané ztráceli už od prvních minut. „V úvodu jsme měli špatnou střelbu, pak jsme se trochu zvedli, ale světová házená je prostě někde jinde. Naše bojovnost ale byla určitě lepší jak v Norsku. Fanoušci nás hnali,“ dodává talentovaný univerzál Bajer.

Kde byl největší rozdíl mezi oběma týmy?

Ve hře jeden na jednoho a v silové házené. Nemáme takovou fyzickou zdatnost. Šlo to vidět na těch jejich kličkách, mají rychlost, sílu, špatně se brání. Snažili jsme se hrát to, co jsme si řekli na videu, ale moc se nám to nedařilo. Navíc jsme měli hodně zraněných, takže jsme to různě látali a třeba já se objevil na spojce, kde poslední dobou vůbec nehraju.

Lišily se oba pohárové zápasy něčím?

Ani ne, hráli úplně stejně tak, jak jsme si ukázali na videu. Řekli jsme si, že na ně musíme vystupovat při střelbě z dálky, aby to bylo alespoň s kontaktem, ať gólmani mají šanci. Ale vůbec se nám to nedařilo. Když nebudeme plnit to, co si řekneme, tak nevyhrajeme.

Měl někde soupeř slabinu?

Jejich největší mezera v obraně byla mezi hráči jedna a dva. Tam se nám v zápase i relativně dařilo, měli jsme tam pár dobrých proskoků. Chtěli jsme balóny dohrávat i do křídel, ale to už nám tolik nevycházelo.

V pohárech máte zatím smůlu na los, souhlasíte?

Nevím, jestli to nazývat smůlou. Furt lepší než mít českého soupeře. Nebo naopak extrémně slabého. Tam je sice snadný postup, ale nic nám to nedá. Zápasy s Arendalem pro nás byly obrovskou zkušeností, v Česku si takový zápas nezahrajeme. Kdybychom byli v tomhle kole v plné sestavě, tak bychom podle mě uhráli o dost lepší výsledky.

Kvitujete zapojení klubu do evropských pohárů?

Určitě jsou to zkušenosti navíc. I když se teď extraliga rozrostla a jsou zápasy středa víkend, což je vysilující, tak pro nás to přínos má. Nejlepší zkušenosti člověk nabere v zápase, ne na tréninku.

Potkala vás teď v týmu obrovská marodka, čím si to vysvětlujete?

Nedokážu říct, jestli je to přetažením, že máme hodně tréninků a je nás málo, nebo je to jen blbá náhoda. Nevím, čím to může být. Čeká nás teď nabitý program. Ve středu hrajeme v Českém poháru doma s Novým Veselím, kdy už v předešlém kole v Bohunicích jsme hráli ve třinácti lidech a teď nás bude ještě o hodně míň. Příští sobotu musíme porazit Strakonice, nic jiného si nepřipouštíme.

Dnes jste vsítil devět branek, ideální výkon?

Dostal jsem důvěru na spojce, jak na pravé, tak na střední. Trénovali jsme to tak od té doby, co jsme věděli, že bude Havran chybět. Chtěl jsem dnes ukázat, co ve mně je, protože poslední zápasy jsem seděl na lavičce. Snažil jsem se tam chodit jeden na jednoho, i když jsem neměl soupeřovu sílu. Myslím, že kdybych trénoval víc na té spojce, tak bych se tam neztratil.

Máte s touhle pozicí zkušenosti?

Do patnácti let jsem hrál na spojce, pak jsem se přeorientoval na křídlo, protože jsem neměl kilogramy. V Bystřici pod Hostýnem jsem vloni hrál na křídle i spojce, tam kde zrovna bylo třeba, kde jsme potřebovali větší tlak. Fungovalo to dobře.

Kde vám to víc vyhovuje?

To je otázka. Na křídle čekám, co pro mě vytvoří ostatní, což mi nevadí. Na spojce se zas víc musím snažit já. Mám to tak na stejno, vyhovuje mi hrát na křídle i na spojce.

DAVID JANOŠEK