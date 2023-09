„Cennější vítězství než o deset, tým to snad posílí. Mohli jsme rozhodnout dřív, ale celou přípravu bojujeme s neproměňováním šancí. Je to kámen, co nás tlačí v botě,“ všímá si 21letý zuberský házenkář a člen reprezentačního kádru Matěj Havran.

Zubřané ani jednou za zápas nepustili hosty do vedení. Sami si však nevytvořili větší než tříbrankové vedení.

„První kolo je vždy nevyzpytatelné. I když jsme byli papíroví favorité, tak jsme věděli, že Kopřivnice je nepříjemný soupeř. Dokážou kousat a potvrdili to,“ dodala úderná spojka Zubří.

Vyrovnané házenkářské derby v Zubří rozsekla sedmička po čase. Správně?

Jak jste vnímal situaci v závěru zápasu?

My jsme několikrát měli možnost utrhnout se, když jsme vedli o dvě o tři branky a měli jsme třeba i přesilovku, ale nikdy se nám to nepovedlo. Stejně tak na konci jsme ty šance neproměnili a Kopřivnice se dotáhla. Pro diváka to musel být atraktivní závěr se šťastným koncem pro nás.

Co závěrečná sedmička?

V ten daný moment mě to ani nenapadlo, ale potom, co to někdo řekl, jsem si hned vzpomněl na situaci na mistrovství světa. Ve čtvrtfinále Dánsko Egypt se úplně to samé stalo v prodloužení a ten hráč dostal červenou kartu a byla sedmička. V pravidlech to tak zní, že hráč musí stát tři metry od čáry. Je to zmaření brankové příležitosti v posledních sekundách, takže sedmička a červená karta.

Zpětně asi můžete děkovat pivotu Durovićovi, který místo rozehrávky střílel, je tak?

Myslím, že Bogdana ani nenapadlo, že by to takhle mohlo dopadnout (úsměv). Ale ještě že tak. Kdo ví, jak by to skončilo, kdyby rozehrál klasicky. Asi bychom to ani nestihli v čase, protože byla vteřina dvě do konce.

Co vám ukázal první zápas, na čem zapracovat?

Z mého pohledu bych chtěl mluvit hlavně o obraně. Sice jsme nedostali tolik gólů, ale za to vděčíme hlavně brankářovi Štěpánovi Krůpovi. Ty situace, ze kterých jsme dostávali góly, nebo byly sedmičky, byly jednoduché a nemělo by se nám stávat, že hráč udělá kličku a najednou proskakuje druhý hráč na středu.

Láska a vášeň fanoušků ke klubu rozhodla, říká černohorská posila Zubří Djurovič

Vám tam dnes spadlo takřka vše, na co jste sáhl. Spokojenost s výkonem?

Na jednu stranu to tam padalo, ale na druhou stranu v poslední minutě, když se to lámalo, jsem si zbrkle vzal střelu, kterou jsem mohl podržet. Relativní spokojenost je, ale upřímně jsem rád, že jsme to dotáhli do úspěšného konce a na nějaké osobní úspěchy se úplně nedívám.

Jste připraven, že po odchodu Mořkovského a Mazurka to v útoku bude na vás stát víc než vloni?

Počítám s tím a jsem za to rád. Myslím, že mám co nabídnout i vepředu, nejen vzadu. Určitě se mám v čem zlepšovat a díky většímu prostoru k tomu budu mít šanci. Máme teď i marodku na postu pivota, takže když je Bogdan kantáre, tak ho musím zaskočit. Moc si na lavičce neodpočinu, ale já tu házenou hraju, protože mě baví ji hrát na hřišti a ne sedět na lavičce.

Jaká byla letní příprava v porovnání s loňským rokem?

Byla s menším počtem utkání a dost jsme jich hráli i doma, takže jsme nemuseli tolik cestovat. Počet zápasů byl ideální a i soupeři byli kvalitní. Kondiční trenér Kuba Bambuch nám dal opět do těla. Je to místy až nenáviděný člověk, ale my to s ním myslíme dobře (úsměv). Ve skutečnosti ho mám rád. Vždycky mu děkuju, že mě dostal tam, kde teď jsem. Dělám to, co on mi říká a dostalo mě to až do reprezentace, kde si dokážu poradit s nejlepšími hráči na světě. Je to z velké části jeho práce.

Jak zapadly nové posily v zuberském týmu?

Když nepočítám Slováky, tak jsem nikdy žádné zahraniční spoluhráče neměl. Čekal jsem všelicos, ale jsem příjemně překvapený. Oliwier i Bogdan jsou fajn kluci, se kterými se dá popovídat i o jiných věcech, než je házená. Zapadli dobře.

Házenkáři Zubří poprvé v přípravě vyhráli. Jak je spokojen kouč?

Ve středu vás čeká Evropský pohár v Brně. Co od souboje čekat?

Brno tradičně míří na medailové pozice, jako už několik posledních let. Uvidíme, jestli i tentokrát to dopadne jako vždycky, nebo jestli se něco změní. My je neházíme do druhého koše. Tým poskládali kvalitně a jsem zvědavý na japonského reprezentanta. Těším se na tu konfrontaci, bude to zase jiná házená. Nepodceníme je.

Vy osobně jste se stal modelem pro nové reprezentační dresy. Jaká to byla zkušenost?

Nová a zajímavá. Do jisté míry příjemná. Takovou profesionalitu a aranžmá focení jsem nezažil. Spolupracuju s Pumou už rok a tohle byla první taková větší akce s nimi.

Co na dresy říkáte?

Červené dresy splnily očekávání a líbí se mi z těch variant nejvíc. Předpokládám, že to budou domácí dresy a červené peklo bude mít zase své kouzlo.

Kdy vás v něm uvidíme naživo?

Myslím, že někdy v říjnu je sraz v Brně s přátelským utkáním proti Bosně a Hercegovině, ale nejsme si tím jistý. Tak třeba tam.

DAVID JANOŠEK